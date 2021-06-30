Ірану доведеться заплатити. Енин про збитий лайнер МАУ під Тегераном

На місці катастрофи лайнера МАУ під Тегераном. Фото: WANA via REUTERSФото: WANA via REUTERS

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін переконаний, що Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій за збивання лайнера "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) в 2020 році.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає "Радіо Свобода".

"Ми як уряд впевнені, що та сума компенсацій, яка буде погоджена під час урядових переговорів, буде вища за суму, яку в односторонньому порядку чи то в якості своєї стартової переговорної позиції запропонувала іранська сторона", – сказав він.

Зазначимо, Іран запропонував по 150 тис. доларів компенсації за кожного загиблого.

За словами Єніна, виплати окремим сім'ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності.

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"Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але постраждалі не отримували компенсації, в світовій практиці не існує", – сказав заступник міністра.

Однак Енин не зміг назвати точну дату, коли відбудеться виплата компенсацій усім потерпілим.

Нагадаємо, пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 людей, в тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за те, що трапилося взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".