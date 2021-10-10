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Шукав історичні цінності: на Буковині чоловік підірвався на снаряді в лісі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
10 жовтня, 15:10
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Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з відміткою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України
На Буковині чоловік підірвався на снаряді
На Буковині чоловік підірвався на снаряді / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 9 жовтня, в поліцію надійшло повідомлення від 48-річного жителя міста Рівне про те, що в лісі, поблизу села Добринівці, знайомий загинув від вибуху невідомого предмета.

Про це пише поліція.

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На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (м Заставна) Чернівецького районного управління поліції.

"53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих війн і підірвався на ньому", – йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

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Що робити, якщо знайшли вибухівку?

  • відійти на безпечну відстань (230-250 метрів);
  • зберігати спокій;
  • повідомити про знахідку рятувальників і поліцейських за телефонами 101 і 102;
  • припинити всі види робіт у районі виявлення даного предмета;
  • не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • дочекатися прибуття фахівців, щоб вказати місце знахідки, і повідомити час її виявлення.

Що заборонено:

  • наближатися до предмету;
  • пересувати його або брати в руки;
  • розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
  • користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, які можуть його створювати;
  • курити.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі від отриманих на шкільному пікніку опіків помер 11-річний хлопчик. На хлопчику, коли він намагався розвести багаття, різко спалахнув одяг.

Крім того, на Прикарпатті ветеран АТО підірвався на гранаті – він помер на місці.

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