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Шукали більше доби. Зниклого на Говерлі шестирічного хлопчика знайшли (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
15 серпня, 20:07
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Сьогодні, 15 серпня, дитину знайшли живою волонтери
Олексій Стефанцов відстав від дорослих 14 серпня приблизно о 15:30. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Стефанцов відстав від дорослих 14 серпня приблизно о 15:30. Фото: колаж "Сьогодні"

Хлопчика, який загубився напередодні під час сходження на Говерлу, знайшла о 19:27 група волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул.

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Про це повідомляє пресслужба МВС.

Що відомо

Туристи з Коломиї піднімалися на Говерлу по "зеленому маршруту". У суботу, 14 серпня, приблизно о 15:30, біля селища міського типу Ворохта від групи, що складалася з шести людей, відстав Олексій Стефанцов, 2015 року народження. Про його зникнення повідомила тітка.

До пошуків підключилися понад майже 1500 осіб. Поліція попросила допомоги у місцевих жителів і їх участі.

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  • Також нагадаємо, на початку червня у Дніпропетровській області пропав 8-річний хлопчик. Мати звернулася до поліції лише через тиждень після його зникнення.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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