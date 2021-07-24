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Іспанія відкриває в'їзд для українців: умови

24 липня 2021 16:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На в'їзді в країну потрібно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест

Для українців відкривають ще одну країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Для українців відкривають ще одну країну. Фото: колаж "Сьогодні"

З 27 липня громадянам України буде дозволено в'їзд в Іспанію. Це можливо у відповідності з рішенням Ради Європи.

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Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

На в'їзді в країну потрібно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

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"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС", – підкреслив Кулеба.

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Фото: Дмитро Кулеба/Twitter

Фото: Дмитро Кулеба/Twitter

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Раніше ми писали, які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців.

Також нещодавно повідомлялося, Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії, а також відкрила пункти пропуску з Україною.

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