"Виконую громадянський обов'язок": затримано Володимира Рубана, який хотів підірвати Раду (відео)

Причина затримання колишнього підозрюваного наразі невідома

Затримано Володимира Рубана. / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному з поїздів був затримано Володимира Рубана, якого разом із Надією Савченко раніше звинувачували у підготовці теракту у Верховній Раді.

Про це повідомив Telegram-канал "Ху**вий Київ Україна Новини".

Реклама

На відео чітко видно, що затримано саме цю людину. Також показаний його паспорт та особа. Затримання судячи з відео, проводив "Азов". Проте за що затримали Рубана, наразі невідомо.

Чоловік на відео прокоментував свої дії словами "виконую громадянський обов'язок".

Реклама

Що відомо про Рубан

Володимир Рубан – людина, яка вела після 2014 року переговори на Донбасі щодо обміну заручника. Називав себе одним із високопоставлених людей у розвідці, але ймовірно таким не був. Потім його разом із Надією Савченко звинуватили у підготовці атаки на Верховну Раду.

8 березня 2018 року Рубана було затримано українськими прикордонниками на контрольному пункті Майорськ під час спроби завезення з окупованої території значної партії зброї та боєприпасів, після чого було передано до СБУ.

9 березня йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", ч. 1 ст. 14 "Підготовка до злочину", ч. 3 ст. 258 "Терористичний акт". Суд заарештував Рубана на 60 днів Звинувачення у суді представила військова прокуратура. Його підозрювали у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаках на Верховну Раду та вбивствах депутатів та інших державних діячів.

Реклама

16 квітня 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити з-під варти Володимира Рубана та Надію Савченко прямо у залі судових засідань, мотивуючи це тим, що термін запобіжного заходу закінчився, а новий не був обраний.

Раніше ми писали: