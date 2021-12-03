Перелякала матір. Шокуючі подробиці історії 10-річної "жебрачки" із Дніпра (відео)

Дитина жебракувала посеред вулиці, аж поки перехожі не відвезли її в лікарню

Побиралася біля магазину – просила гроші на ліки. У Дніпрі 10-річна дівчинка із кашлем благала перехожих допомогти їй. Мовляв, мама вдома і п'яна, а їй дуже зле.

Небайдужі відвезли школярку до лікарні. А до її матері поїхали правоохоронці та соцслужби. Долею дитини перейнявся і наш кореспондент Антон Мачула. Правда виявилася шокуючою! Що йому вдалося з'ясувати – в сюжеті новин "Сьогодні".

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Дівчинку знайшли випадкові перехожі

Днями відео сколихнуло соцмережі. На ньому видно, як у середмісті Дніпра жебракує налякана дитина. Каже, що їй зле. Небайдужі перехожі побачили дівчинку та забрали її до медзакладу

"Як батько трьох дітей – просто не зміг пройти повз", – розповідає місцевий житель Олександр Борзов.

Дівчинку, яка благає про допомогу, вони з дружиною побачили надвечір, коли приїхали на закупи після роботи.

"Ми запитали: на що просиш? Каже: на ліки. Бо вдома ніхто не лікує. Ну, вона легко погодилася поїхати з нами до лікарні. Сказала, що мама будинку п'яна", – розповів Олександр.

Дівчинка досі в лікарні

10-річну дитину ушпиталили з підозрою на бронхіт, нині вона у педіатричному відділенні. Загрози життю чи здоров'ю немає,- заспокоюють медики.

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"Вона кашляла, лихоманки в неї не було. Ще нежить був", – розповіла педіатр лікарні Дніпра №6 Лія Сегеда.

Що кажуть в поліції

До лікарні одразу ж викликали копів. Патрульних приголомшила розповідь дитини.

"Вона розповіла про те що прийшла додому застала свою маму нетверезою та пішла до аптеки оскільки вона хвора" – зазначила речниця патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко.

Дівчинка всіх обманула?

Та от дивина – уже у лікарні дівчинка заспівала геть іншої. Ані про п'яну маму, ані про брак грошей не розповідала. Та й перелякана матір, яка прибігла по доньку, не здавалася медикам алкозалежною.

"Нікому з медичного персоналу вона не казала, що її мати чимось ображає. Зовнішьно мати не мала вигляд асоціальної людини. Зовнішньо виглядає охайно без якихось неприємних запахів", – розповіла лікар.

Новинам "Сьогодні" вдалося знайти бабусю дівчинки. Не розуміє, чому онучка пішла жебракувати. Шокована її вчинком.

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"Вона йшла зі школи та пішла жебракувати. Це було в неї вперше в житті. Я не знаю, чому вона це зробила. Ліки дома були", – розповіла бабуся.

Мати школярки прокоментувала історію телефоном. Каже: вранці дала Насті грошей. Відправила до школи. Сама зі старшим сином поїхала до лікарні. Не вживала спиртного. Донька хворіла, підтвердила Ганна. У понеділок потрапила під дощ та почала кашляти. Саме збиралися до лікаря, але Настя таке утнула.

Ми розпитали сусідів, що за родина. Кажуть, що обоє діток завжди доглянуті та нагодовані. Аби їх утримувати, жінка працює на двох роботах. Тож, припускають, що Настя усе вигадала.

Тепер мати не може забрати дитину додому

Але попри здавалося б щасливий фінал – забрати дівчинку додому матір поки не може – у справі розбираються працівники ювенальної превенції та соцслужб. Там кажуть: до цього родина на обліку не перебувала.

"Мешкає родина в 4кімнатній квартирі. У дитини є своя кімната. Санітарний стан житла потребує покращення, але вцілому умови проживання задовільні", – розповіла начальниця управління служби у справах дітей центральної адміністраці Дніпра Віта Касян.

До завершення перевірок дівчинка вимушена залишатися у лікарні. Матері ж загрожує штраф за невиконання батькІвських обов'язків.

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