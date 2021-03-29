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Злякався вакцинації – сиди вдома: у Раді запропонували обмежити права українців

29 березня, 12:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вести звичайний спосіб життя повинні ті, хто вакцинувався і не несе загрози іншим людям, вважає нардеп

Народний депутат Дмитро Гурін після своєї пропозиції звільняти лікарів за відмову від вакцинації озвучив нову ідею. Тепер він пропонує частково обмежити права тих людей, які не хочуть без поважної причини робити щеплення від COVID-19.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, Україна повинна брати приклад з Ізраїлю, а скоро й інші країни підуть цим же шляхом: частково обмежувати права тих, хто відмовляється від вакцинації без медичних причин.

"Перш за все це відвідування кафе і ресторанів, вузів, театрів, спортивних та інших подій, де є скупчення людей. Для такого обмеження на національному або регіональному рівні за необхідності може бути застосована ст.64 Конституції (під час надзвичайного стану можуть запроваджуватися деякі обмеження для громадян). Люди, вакцинація яким протипоказана з медичних причин, не повинні вмирати, тому що хтось боїться. Якщо людина боїться, вона має право сидіти вдома", – написав Гурін.

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Відзначимо, що інші країни вже використовують такий підхід, але йдуть не від покарання, а від заохочення. Тобто у кого є вакцина, то у них більше можливостей. Наприклад, в Ізраїлі пройшов концерт "тільки для вакцинованих".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у США вже взялися за розробку власних COVID-паспортів. Згідно з планом, вакциновані отримають доступ до подорожей, відвідування концертів, спортивних та інших масових заходів тощо.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина нардеп обмеження

Джерело: Сьогодні

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