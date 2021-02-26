Дослідження соцмереж – хто і навіщо намагається дискредитувати вакцинацію в Україні

Фахівці PlusOne проаналізували повідомлення, щодо вакцини проти COVID-19 у Facebook, Twitter, Telegram. Вони дійшли висновку: в Україні постійно обговорюють небезпеку західних вакцин. Таким чином формують позитивний імідж російської вакцини Sputnik V. Про деталі дослідження "Сьогодні" розповів Максим Саваневський, керуючий партнер компанії PlusOne.

Теми для обговорень підкидаються штучно

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Більшість тем щодо вакцин у соцмережах формувалися штучно . Якщо досліджувати початки дискусії, то виявиться, що їх розпочинали політики, блогери та медіа, які просувають проросійські наративи в Україні. А також колишні чиновники, які зараз преховуються в Росії. І, власне, російські медіа, каже Саваневський. Поширення цих тем посилюється злагодженою роботою ботів.

Найбільша кількість інформаційних атак направлені проти вакцини Pfizer. Ця вакцина вважається високоефективною. Її застосовують у багатьох країнах Європи.

Маніпуляції часто будуються навколо реальних фактів, які потім гіперболізують, перекручують, замовчують якісь важливі моменти.

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Наприклад, за словами Саваневського, пік негативу в січні пов'язаний з повідомленням про смерть у Норвегії 23 людей. Насамперед, спочатку в новинах повідомлялося, що померлі після вакцинації – це були люди старші 80 років. Фактично, неясно, від чого вони померли. Може бути просто через поважний вік. Потім згадувалися, що всі померлі – пенсіонери. Ще пізніше говорилося просто про те, що після вакцинації Pfizer померли 23 норвежця. Разом з тим, реальні причини, які привели до смерті цих людей, лише досліджують.

Щоб посилити побоювання людей щодо вакцинації, придумують історії про жахливі наслідки в Ізраїлі. Там нібито десятки померлих і паралізованих людей. І хоча кожен може легко перевірити, що це неправда, не всі готові витратити на це час.

Одна з улюблених тем, яка просувається в контексті Pfizer, те, що ця вакцина нібито змінює гени людини.

"Для людини, який має хоча б базові знання з біології це звучить безглуздо. Але знаходяться люди, які вірять в це", – зазначає Максим Саваневський.

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Один з цікавих ходів борців з європейськими вакцинами – це створення різних історій, розказаних нібито лікарями з Європи і США. Від їхнього імені публікуються повідомлення російською мовою, в яких вони по секрету розповідають про шкідливість вакцин.

У повідомленнях паралельно критикують будь-які дії влади щодо закупівлі вакцини та організації вакцинації. Коли стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я закуповує китайську вакцину, то критика була спрямована і в її бік.

Ще одна особливість обговорень в соціальних мережах – в Україні практично відсутній наратив щодо вакцин. Тобто, у суспільства немає розуміння того, що вакцинація – це важливо і потрібно. Тоді як в інших країнах – навпаки.

Основним джерелом обговорень тем про вакцини став Facebook (50%) і останнім часом зростає кількість згадувань у Telegram (14%). Концентрація негативу щодо вакцинації в Telegram-групах істотно вища, ніж у Facebook.

В Україні просувають російську вакцину

Якщо Pfizer та інші європейські вакцини описуються як небезпечні, то навколо російської Sputnik V штучно формувався позитивний імідж, зазначає Саваневський. Наприклад, часто повторюється, що це дешева і доступна вакцина, і вона може проводитися в Україні.

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За словами Саваневського, особливо цікаво, що позитивно про російську вакцину пишуть навіть ті, хто виступав взагалі проти вакцинації. Тобто, антівакцінатори.

Разом з тим негативні згадки про Sputnik V практично відсутні. Саваневський стверджує, що російська влада фільтрує будь-які негативні наслідки використання цієї вакцини. Ви майже не знайдете повідомлень про побічні ефекти або смерті у тих, хто нею вакцинувався. Все це створює враження безпечності російської вакцини на відміну від інших виробників.

Фото: REUTERS/David Mercado

Також у повідомленнях про російську вакцину часто критикують українську владу, яка нібито відмовляється від "найкращої в світі вакцини" на користь європейських. При цьому вона ставить під загрозу життя українців.

"Штучність обговорень у соціальних мережах та їхні масштаби свідчать про цілеспрямовану спецоперацію з метою підриву довіри до процесу вакцинації, формування негативного ставлення українців до влади, посилення почуття невпевненості в завтрашньому дні", – зазначає Максим Саваневський.

Як відомо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація препаратом Covishield. Загалом у першій партії надійшло 500 тис. доз вакцини та її вже розвезли до всіх областей. За перші два дні щеплення зробили 1 338 людей. Читайте докладніше про вакцинацію в Україні.

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