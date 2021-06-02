Сьогодні з Києва в Ужгород відбудеться перший рейс після того, як на Закарпатті був добудований аеродром, готовий приймати літаки. Про це повідомив в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко прямо з аеропорту "Бориспіль". "Сьогодні історичний день. Перший літак з Києва, з "Борисполя", вирушає в Ужгород. Емоції зашкалюють. Вже є черга, люди йдуть, літак працює", - повідомив нардеп. Тищенко також зазначив, що передасть маленькій дівчинці Маші велику м'яку іграшку. "Маша, зустрічай", - додав "слуга народу". Як повідомляли новини "Сьогодні", в Ужгороді добудували аеродром. Якщо сьогодні до столиці Закарпаття прилетить перший рейс з Києва, то далі буде більше - планується організація міжнародних рейсів. Нагадаємо, у 2019 році рейси з Києва в Ужгород запускала авіакомпанія "Мотор Січ". Однак літаки літали цим маршрутом всього два місяці, після чого рейси скасували.