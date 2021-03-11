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"Історична подія": ЗСУ найближчим часом отримають крилаті ракети

11 березня, 14:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Захист українського узбережжя від агресії з моря здобуває нові можливості

Уже в березні українські військові отримають ракетний комплекс "Нептун". Йдеться про дослідні зразки крилатих ракет. У морських силах ЗСУ вже створено відповідний підрозділ.

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Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, захист українського узбережжя здобуває нові можливості.

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"Це дійсно історична подія..."Нептун" – це озброєння нового покоління для нас, нове слово у розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі ВМС РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал і підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", – заявив Таран.

Як повідомляли новини "Сьогодні", випробування крилатих ракет почалися ще в 2018 році, щоразу вони показували відмінні результати, а стріляти можуть майже на 300 км. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет з інтервалом у залпі від 3 до 5 сек. Варто зазначити, що "Нептун" – це цілий комплекс різної техніки, а не просто ракета. Читайте докладніше про характеристики ракетного комплексу.

Відео: Сьогодні
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нептун крилата ракета Андрій Таран

Джерело: Сьогодні

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