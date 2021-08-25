Історія незалежності України за 30 днів. Дев’ять основних прикмет 1991 року

Телеканали "Медіа Групи Україна" протягом місяця розповідатимуть про найвизначніші події та особливості 30 років після оголошення незалежності

Чим запам’ятався 1991 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

З 25 серпня на телеканалах та інших інформаційних майданчиках "Медіа Група Україна" розпочався масштабний проєкт "Україна, яку будуємо ми", в якому день за днем упродовж місяця згадуватимуть події тридцяти років незалежності.

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Про це зокрема повідомив у Facebook керівник проєкту Олексій Мустафін.

"Упродовж місяця – день за днем – ми згадуватимемо події тридцяти років незалежності. І в новинах, і в окремих програмах та ток-шоу. Сьогодні почали з 1991 року. Завтра – 1992. І так – тридцять років за тридцять днів", – написав він.

Родзинкою проєкту є те, що допомагатимуть згадувати ті події звичайні українці – глядачі телеканалів.

На межі епох

У першій передачі проєкту на каналах "Україна" та "Україна 24" згадували 1991 рік. Цей рік визначний передусім тим, що тоді розвалився Радянський Союз і Україна здобула незалежність, до якої йшла десятиліттями. Тож повсюди відчувався дух свободи, проте існував й інший бік медалі – втрата роботи, заощаджень і страх перед майбутнім.

Грошова реформа. Ніби холодний душ після новорічних свят – 22 січня 1991-го влада оголосила про грошову реформу – начебто для боротьби з фальшивками. Люди кинулися до Ощадбанку міняти купюри у 50 і 100 карбованців на гроші нового зразка. На це дали лише три дні – і обмежили сумою – не більше тисячі на людину.

"Зовсім малу кількість грошей міняли. В людей дуже багато попропадало грошей", – згадує свідок тих подій Антоніна Гербич.

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Зникнення продуктів і черги. Та не встигли люди оговтатись, як у квітні 1991-го ціни у магазинах зросли утричі. Дефіцитом стали навіть продукти першої потреби.

"У магазинах стали зникати продукти. І молочка, і крупи, і цукор – стали черги за всім", – згадує Ніна Кашпоровська.

Перші недержавні банки. Аби хоч якось покращити ситуацію в економіці, Верховна рада дозволила створювати недержавні банки. В Україні виникають перші приватні фінансові установи.

"Перший український міжнародний банк одним із перших з'явився на мапі банківської системи України. Багато банків тоді було створено. Проте 90-ті роки стали для банків випробуванням, які пройшли далеко не всі. ПУМБ – банк довгожитель та ровесник України", – розповів Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Кравчучка. У багатьох родинах того року з’явилася знаменита "кравчучка" – сумка, яку назвали на честь тогочасного президента Леоніда Кравчука, що стала символом виживання. Такі почали випускати на київському авіазаводі імені Антонова якраз у 91 році.

З заводу вони виходили із назвою "Джміль", проте люди швидко охрестили їх на честь тодішнього очільника країни. Легка і зручна у користуванні, кравчучка одразу набула шаленої популярності – із нею їздили на дачі та стояли у чергах.

Промова Буша. Аби нагодувати людей, посадовці обмежили вивезення продуктів і товарів за межі республік. Економічний сепаратизм підживлював національний. І це лякало не тільки Москву – Захід теж боявся розпаду країни з ядерною зброєю.

"Свобода – це не те саме, що й незалежність. Американці не стануть допомагати тим, хто заохочує самовбивчий націоналізм" – цю невдалу промову Джорджа Буша у Верховній раді за три тижні до оголошення незалежності журналісти іронічно назвали "Котлетою по-київськи".

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"Лебедине озеро". 19 серпня по телевізору замість запланованих програм увесь день крутили балет "Лебедине озеро". У СРСР це означало лише одне – щось сталося. У новинах сухо повідомили, що у Москві створено державний комітет з надзвичайного стану (російською ГКЧП).

Саме тоді Горбачова усунули з посади, діяльність партій призупинили і заборонили мітинги, а у ЗМІ знову з’явилася цензура.

Протести. Попри заборону, Україну охопили акції протесту. У центрі Києва проходили багатотисячні мітинги, на яких майоріли сотні жовто-блакитних прапорів.

"Пам’ятаю, за пару днів до дня незалежності прапор несли. Ми всі дивились у вікна і плакали. І радісно було, і страшно", – ділиться свідок подій Ніна Кашпоровська.

Оголошення незалежності. Путч провалився – армія і можновладці не захотіли підтримувати заколотників. Це був історичний шанс і 24 серпня 346 депутатів Верховної Ради проголосували "за" незалежність України. Величезний натовп під Радою шаленів від радості, скандуючи: "Незалежність, незалежність, незалежність!"

Референдум. Аби закріпити своє рішення, Рада призначила на 1 грудня 1991 року референдум та одночасно – перші в

історії вибори президента України. Леонід Кравчук згадував, що найбільше він хвилювався не за власний результат, а за те, чи підтримають українці незалежність.

"Коли вперше мені вночі подзвонили з виборчої комісії і сказали: "Леонід Макарович, ви обраний, за вас проголосувало майже 62%" – я миттєво запитав, а як проголосували за незалежність? І коли мені сказали, що 91% з хвостиком, тоді я сам собі зааплодував", – розповідав перший президент.

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За тиждень лідери України, Росії та Білорусі остаточно поховали СРСР. З Новим роком українців вітав уже Леонід Кравчук, а українці вчилися жити у нових реаліях.