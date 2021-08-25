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Історія незалежності України за 30 днів. Дев’ять основних прикмет 1991 року

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні Олексій Кашпоровський Олексій Кашпоровський кореспондент
25 серпня, 21:43
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Телеканали "Медіа Групи Україна" протягом місяця розповідатимуть про найвизначніші події та особливості 30 років після оголошення незалежності
Чим запам’ятався 1991 рік
Чим запам’ятався 1991 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

З 25 серпня на телеканалах та інших інформаційних майданчиках "Медіа Група Україна" розпочався масштабний проєкт "Україна, яку будуємо ми", в якому день за днем упродовж місяця згадуватимуть події тридцяти років незалежності.

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Про це зокрема повідомив у Facebook керівник проєкту Олексій Мустафін.

"Упродовж місяця – день за днем – ми згадуватимемо події тридцяти років незалежності. І в новинах, і в окремих програмах та ток-шоу. Сьогодні почали з 1991 року. Завтра – 1992. І так – тридцять років за тридцять днів", – написав він.

Родзинкою проєкту є те, що допомагатимуть згадувати ті події звичайні українці – глядачі телеканалів.

На межі епох

У першій передачі проєкту на каналах "Україна" та "Україна 24" згадували 1991 рік. Цей рік визначний передусім тим, що тоді розвалився Радянський Союз і Україна здобула незалежність, до якої йшла десятиліттями. Тож повсюди відчувався дух свободи, проте існував й інший бік медалі – втрата роботи, заощаджень і страх перед майбутнім.

Грошова реформа. Ніби холодний душ після новорічних свят – 22 січня 1991-го влада оголосила про грошову реформу – начебто для боротьби з фальшивками. Люди кинулися до Ощадбанку міняти купюри у 50 і 100 карбованців на гроші нового зразка. На це дали лише три дні – і обмежили сумою – не більше тисячі на людину.

"Зовсім малу кількість грошей міняли. В людей дуже багато попропадало грошей", – згадує свідок тих подій Антоніна Гербич.

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Зникнення продуктів і черги. Та не встигли люди оговтатись, як у квітні 1991-го ціни у магазинах зросли утричі. Дефіцитом стали навіть продукти першої потреби.

"У магазинах стали зникати продукти. І молочка, і крупи, і цукор – стали черги за всім", – згадує Ніна Кашпоровська.

Перші недержавні банки. Аби хоч якось покращити ситуацію в економіці, Верховна рада дозволила створювати недержавні банки. В Україні виникають перші приватні фінансові установи.

"Перший український міжнародний банк одним із перших з'явився на мапі банківської системи України. Багато банків тоді було створено. Проте 90-ті роки стали для банків випробуванням, які пройшли далеко не всі. ПУМБ – банк довгожитель та ровесник України", – розповів Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Кравчучка. У багатьох родинах того року з’явилася знаменита "кравчучка" – сумка, яку назвали на честь тогочасного президента Леоніда Кравчука, що стала символом виживання. Такі почали випускати на київському авіазаводі імені Антонова якраз у 91 році.

З заводу вони виходили із назвою "Джміль", проте люди швидко охрестили їх на честь тодішнього очільника країни. Легка і зручна у користуванні, кравчучка одразу набула шаленої популярності – із нею їздили на дачі та стояли у чергах.

Промова Буша. Аби нагодувати людей, посадовці обмежили вивезення продуктів і товарів за межі республік. Економічний сепаратизм підживлював національний. І це лякало не тільки Москву – Захід теж боявся розпаду країни з ядерною зброєю.

"Свобода – це не те саме, що й незалежність. Американці не стануть допомагати тим, хто заохочує самовбивчий націоналізм" – цю невдалу промову Джорджа Буша у Верховній раді за три тижні до оголошення незалежності журналісти іронічно назвали "Котлетою по-київськи".

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"Лебедине озеро". 19 серпня по телевізору замість запланованих програм увесь день крутили балет "Лебедине озеро". У СРСР це означало лише одне – щось сталося. У новинах сухо повідомили, що у Москві створено державний комітет з надзвичайного стану (російською ГКЧП).

Саме тоді Горбачова усунули з посади, діяльність партій призупинили і заборонили мітинги, а у ЗМІ знову з’явилася цензура.

Протести. Попри заборону, Україну охопили акції протесту. У центрі Києва проходили багатотисячні мітинги, на яких майоріли сотні жовто-блакитних прапорів.

"Пам’ятаю, за пару днів до дня незалежності прапор несли. Ми всі дивились у вікна і плакали. І радісно було, і страшно", – ділиться свідок подій Ніна Кашпоровська.

Оголошення незалежності. Путч провалився – армія і можновладці не захотіли підтримувати заколотників. Це був історичний шанс і 24 серпня 346 депутатів Верховної Ради проголосували "за" незалежність України. Величезний натовп під Радою шаленів від радості, скандуючи: "Незалежність, незалежність, незалежність!"

Референдум. Аби закріпити своє рішення, Рада призначила на 1 грудня 1991 року референдум та одночасно – перші в
історії вибори президента України. Леонід Кравчук згадував, що найбільше він хвилювався не за власний результат, а за те, чи підтримають українці незалежність.

"Коли вперше мені вночі подзвонили з виборчої комісії і сказали: "Леонід Макарович, ви обраний, за вас проголосувало майже 62%" – я миттєво запитав, а як проголосували за незалежність? І коли мені сказали, що 91% з хвостиком, тоді я сам собі зааплодував", – розповідав перший президент.

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За тиждень лідери України, Росії та Білорусі остаточно поховали СРСР. З Новим роком українців вітав уже Леонід Кравчук, а українці вчилися жити у нових реаліях.

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