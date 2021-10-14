Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Новини України

Італієць помер у "швидкій" на Буковині: судмедекспертизи назвали причину

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 жовтня, 12:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У іноземця похилого віку було багато захворювань, на додачу в нього була зайва вага
Медики назвали причину смерті італійця в машині швидкої допомоги.
Медики назвали причину смерті італійця в машині швидкої допомоги. / Фото: Колаж: Сьогодні

Причиною смерті 72-річного громадянина Італії, який помер напередодні у машині швидкої допомоги на Буковині, став коронавірус. Хвороба протікала на фоні цукрового діабету.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Реклама

"Причина смерті – коронавірус. У померлого була важка пневмонія, легенево-серцева недостатність. Захворювання протікало на фоні цукрового діабету, вага померлого більш як 140 кг", – розповів начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи.

Відомо, що початково медики намагались шпиталізувати важкого пацієнта з іншим супутнім діагнозом.

Смерть італійця на Буковині

У Чернівецькій області в машині швидкої допомоги помер громадянин Італії.

Реклама

Італійцю було 72 роки. Він викликав швидку вранці через ускладнення хронічного захворювання, яке не пов'язане з COVID-19. У Сторожинецької районної лікарні відмовилися прийняти хворого.

"Медики пояснили, що у них зараз немає вільних місць в реанімації для пацієнтів без коронавірусу", – сказав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

Після цього машина швидкої допомоги попрямувала в Чернівецьку обласну клінічну лікарню, проте місця в реанімації там також були відсутні.

Реклама

Заповнені лікарні

В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. За заповненістю ковідних відділень лідирує Донецька область.

Станом на 12 жовтня в Україні зайнято 57,4% місць у ковідних відділеннях. Там лежать понад 54 тисячі людей.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

99 632

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти