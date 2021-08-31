Підсумки візиту в США: Київський безпековий форум обговорить зустріч Зеленського з Байденом

Новий сезон онлайн-зустрічей українських і світових політиків розпочнеться з обговорення візиту президента України в США

Від візиту в США президента Володимира Зеленського великі очікування / Фото Офісу президента України

З дискусії про значення візиту президента України Володимира Зеленського в США починається новий сезон онлайн-зустрічей українських і світових політиків, дипломатів і експертів в рамках Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Реклама

Про це повідомляється на сайті Київського безпекового форуму .

Онлайн зустріч відбудеться 2 вересня з 16:00 до 17:00.

Порушуватимуться такі питання:

Яким є значення візиту Володимира Зеленського до Білого Дому?

Які результати переговорів двох президентів і як виглядають перспективи українсько-американських відносин?

Яким є міжнародний контекст саміту України і США і як вплинуть на нашу безпеку домовленості Сполучених Штатів і Німеччини та події в Афганістані?

Ці та інші проблеми обговорять:

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;

Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;

Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту;

Джон Гербст, Посол США в Україні у 2003-06 роках;

Віталій Портников, журналіст;

Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський знаходиться зараз з робочим візитом в США . В очікуванні зустрічі з американським колегою Джо Байденом українська делегація вже встигла підписати з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм спільну заяву про посилення двостороннього співробітництва в сферах енергетики і клімату.

Під час свого візиту до Вашингтону Зеленський зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.