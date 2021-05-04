Івангай в інтерв'ю Дудю: Досі війна якась, є терки України і Росії

Іван Рудський називає розв'язану Росією війну проти України нечесною і вважає, що все якось нечисто тут

Український влогер Іван Рудський (Івангай) заявив, що Україна і Росія ведуть "якусь незрозумілу війну", і якби все було по-чесному, то наша країна могла б позмагатися з агресором. Про це він розповів у вирізаній частині інтерв'ю з Юрієм Дудем.

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"Зараз я бачу досі війна якась, явно все якось нечисто, чомусь є терки України і Росії. Ця війна якась нечесна, її навіть Путін не визнає, що це відбувається. А в чесній ми б реально позмагалися з Росією, ВВП своє підняли б... Ми могли б, а війна – це жахливо, нечесно, це страшно. Ці методи залякування – вони такі нечесні", – сказав він

Івангай уточнив, що мова не про війну чесну, а конкуренцію між країнами в економічному плані.

"Україну ж стримують ці постійні війни, анексії територій. Ми б самі розібралися. У нас і так ресурсів мало. Реально хочеться показати, на що здатна Україна на світовій арені", – сказав волгер і назвав Росію "молодшим братом".

У цьому ж інтерв'ю Івангай ошелешив відповіддю про окупацію Криму, каже, що проспав її десь за кордоном.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Івангай образив Дудя за те, що той вирізав частину інтерв'ю про Голодомор і НКВД.

Відео: t.me/yurydud