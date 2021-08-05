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З аеропорту "Бориспіль" відкрили три нові маршрути: список рейсів

5 серпня 2021 11:37

Олександр Марущак , Марія Дмитренко

Українська авіакомпанія SkyUp запускає три рейси з Києва в Саудівську Аравію

Літак з Києва урочисто зустріли в аеропорту міста Даммам. Фото: SkyUp

Літак з Києва урочисто зустріли в аеропорту міста Даммам. Фото: SkyUp

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" на цьому тижні стартують три нові рейси в Саудівську Аравію. Запускає нові маршрути авіакомпанія SkyUp Airlines.

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Як розповіли "Сьогодні" в компанії, літак з Києва за традицією зустріли в аеропорту міста Даммам – повітряне судно прокотилося під струменями води.

Розклад рейсів:

  • Київ – Даммам: рейси буду регулярними по вівторках.
  • Київ – Ер-Ріяд: рейси в Ер-Ріяд по середах і суботах, рейси до Києва по четвергах і неділях.
  • Київ – Джидда: старт 8 серпня, рейси по четвергах і неділях.

Крім Києва, рейси в Саудівську Аравію будуть відправлятися і зі Львова. 5 серпня в місто Даммам відправиться перший рейс. Як розповіли нам в авіакомпанії, рейси в Даммам стануть регулярними по четвергах, рейси до Львова будуть по п'ятницях.

За традицією, коли літак робить свій перший новий рейс, його поливають струменями води. Фото: SkyUp

За традицією, коли літак робить свій перший новий рейс, його поливають струменями води. Фото: SkyUp

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Умови поїздки

Для вакцинованих мандрівників:

  • Надати сертифікат про повний курс вакцинації (затверджені вакцини: Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna – 2 дози вакцини, Johnson&Johnson – 1 доза);
  • Надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду в країну (не поширюється на дітей, яким не виповнилося 8 років);
  • Зареєструватися на онлайн-платформі не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

Для невакцинованих мандрівників:

  • Надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду в країну (не поширюється на дітей, яким не виповнилося 8 років);
  • Відбути обов'язковий 7-денний "інституційний" карантин після прибуття в країну;
  • Повторно зробити ПЛР-тест на 1-й і 7-й день перебування на карантині.

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Авіаперевізник зобов'язаний перевірити наявність у пасажира придбаного карантинного пакета, який охоплює страхування на випадок захворювання COVID-19, місце проходження карантину та ПЛР-тести на 1-й і 7-й день карантину.

Раніше ми писали, чому в міжнародному аеропорту "Бориспіль" закриті всі кімнати для паління.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair запустить новий рейс з Мальти в аеропорт "Бориспіль".

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