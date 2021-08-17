Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини України

З Афганістану намагаються евакуюватися 120 українців – МЗС

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 серпня, 12:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ті українці, які хочуть повернутися, повинні негайно повідомити про себе посольству в Таджикистані або Пакистані
У країні тривають бойові дії. Фото: колаж "Сьогодні"
У країні тривають бойові дії. Фото: колаж "Сьогодні"

У терміновому порядку 120 українців хочуть покинути Афганістан. Однак, евакуація почнеться тільки тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.

Реклама

Про це повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

"Станом на ранок, 120 громадян України і члени їх сімей виявили бажання евакуюватися з Афганістану", – повідомив речник МЗС.

Так, мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. Зараз з усіма МЗС підтримує зв'язок.

Куди звертатися і чому евакуація поки неможлива

На території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Зараз дозволи видаються тільки військовим літакам.

Реклама

Читайте також:

Однак, в аеропорту Кабула знаходиться літак, який повинен вивезти наших громадян. Разом з тим, опрацьовуються і інші варіанти евакуації. Які саме – невідомо.

Ті українці, які хочуть повернутися, повинні негайно повідомити про себе посольству в Таджикистані або Пакистані.

Або, наприклад, родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС.

Що відбувається в Афганістані

Раніше ми повідомляли, що "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану.

Реклама

Також нагадаємо, американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Одеса
Донбас
Захід
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
Україна
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти