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З Афганістану вилетіло три літаки. Україна евакуювала близько 400 осіб

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 серпня, 18:16
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Україна серед держав – лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану
Україна евакуювала з Афганістану 400 осіб. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна евакуювала з Афганістану 400 осіб. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна евакуювала з Афганістану, де йдуть бойові дії, ще близько 400 осіб. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що сьогодні з Афганістану вилетів не один літак, а відразу три.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Десь близько 400 осіб евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину-півтори, сяде третій", – повідомив він.

За його словами, на бортах багато громадян України, є громадяни США, журналісти в тому числі.

Україна лідер з евакуації серед держав

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Україна серед держав – лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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"Ми довели, що готові рятувати наших громадян незалежно від точки світу та складності ситуації там. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність як партнера, який не боїться проводити завдання заради порятунку і інших громадян, які бажають покинути Афганістан", – йдеться в повідомленні.

Статистика по лідерам. Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook
Статистика по лідерам. Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook

Нагадаємо, що:

  • Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більше 20 провінцій країни.
  • Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
  • 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людях вогонь.
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