З Афганістану вилетіло три літаки. Україна евакуювала близько 400 осіб

Україна серед держав – лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану

Україна евакуювала з Афганістану 400 осіб. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна евакуювала з Афганістану, де йдуть бойові дії, ще близько 400 осіб. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що сьогодні з Афганістану вилетів не один літак, а відразу три.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Десь близько 400 осіб евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину-півтори, сяде третій", – повідомив він.

За його словами, на бортах багато громадян України, є громадяни США, журналісти в тому числі.

Україна лідер з евакуації серед держав

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Україна серед держав – лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Ми довели, що готові рятувати наших громадян незалежно від точки світу та складності ситуації там. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність як партнера, який не боїться проводити завдання заради порятунку і інших громадян, які бажають покинути Афганістан", – йдеться в повідомленні.

Статистика по лідерам. Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook

Нагадаємо, що:

Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більше 20 провінцій країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.

19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людях вогонь.