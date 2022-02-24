З Білорусі стріляють по Україні балістичними ракетами

Випущено мінімум 4 снаряди

Обстріл української території ведеться з території Білорусі. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ.

Повідомляється, що обстріл триває балістичними ракетами і було випущено 4 снаряди на південно-західному напрямку.

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Як повідомив раніше штаб ООС: