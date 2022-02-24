З Білорусі стріляють по Україні балістичними ракетами

Обстріл української території ведеться з території Білорусі. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ.
Повідомляється, що обстріл триває балістичними ракетами і було випущено 4 снаряди на південно-західному напрямку.
Далі по темі
Важкі бої на Луганщині
Як повідомив раніше штаб ООС:
- Бої тривають за Щастя та Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися у нашу лінію оборони. У полон потрапили російські окупанти.
- Російські танки, БМП та піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська. Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам. По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв вже знищено два російські танки та БТР.