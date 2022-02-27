З Білорусі випустили ракети по Україні

Кордон не порушено

Фото: колаж "Сьогодні"

Обстріл військової частини поряд з містом Володимир вівся з боку Білорусі.

Про це повідомив голова Волинської військової обласної адміністрації Юрій Погуляйко.

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"Інформація про загиблих ще встановлюється", – сказав керівник обласного оперштабу.

За його словами, на території області ситуація контрольована. Кордон не порушено.

"Наша система оборони складається з прикордонників, ЗСУ, Нацгвардії, поліції, ДСНС. У кожному районі є батальйон тероборони. Не сумнівайтесь, кожен виконує свої функціональні обов’язки. Всі працюють, аби бути готовими навіть до найгіршого сценарію", – зазначив голова Волинської військової адміністрації.

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Ситуація в Україні 27 лютого