З Харкова через війну поїхала третина мешканців – Терехов

Незважаючи на обстріли, комунальні служби продовжують забезпечувати життєдіяльність міста

Ігор Терехов розповів про ситуацію у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Із Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов на каналі "Україна 24" під час телемарафону "UAразом".

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"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні залишило місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються – і чоловіки, які відвезли свої сім’ї та вступають у лави територіальної оборони, і повертаються навіть цілі сім’ї, тому що не хочуть жити в іншому місці. Пожили, більш-менш подивилися і повертаються до Харкова. Це справжні патріоти свого міста і України", – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що, незважаючи на постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, у частині будинків є навіть гаряче водопостачання.

"Місто живе тим життям, яке сьогодні можливе в цих умовах, в умовах обстрілів, які не припиняються, в умовах війни", – сказав він.

Терехов розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.

У поліції назвали безпечний маршрут евакуації з Харкова

Сьогодні безпечно виїхати з Харкова на захід України можна за допомогою евакуаційних поїздів, вони щодня вирушають із залізничного вокзалу, кажуть у патрульній поліції.

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Саме ж місто і область давно стали небезпечними для пересування автотранспортом через постійні обстріли російськими окупантами.