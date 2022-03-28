З Харкова через війну поїхала третина мешканців – Терехов

Із Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення.
Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов на каналі "Україна 24" під час телемарафону "UAразом".
"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні залишило місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються – і чоловіки, які відвезли свої сім’ї та вступають у лави територіальної оборони, і повертаються навіть цілі сім’ї, тому що не хочуть жити в іншому місці. Пожили, більш-менш подивилися і повертаються до Харкова. Це справжні патріоти свого міста і України", – сказав Терехов.
Мер також зазначив, що, незважаючи на постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, у частині будинків є навіть гаряче водопостачання.
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"Місто живе тим життям, яке сьогодні можливе в цих умовах, в умовах обстрілів, які не припиняються, в умовах війни", – сказав він.
Терехов розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.
У поліції назвали безпечний маршрут евакуації з Харкова
Сьогодні безпечно виїхати з Харкова на захід України можна за допомогою евакуаційних поїздів, вони щодня вирушають із залізничного вокзалу, кажуть у патрульній поліції.
Саме ж місто і область давно стали небезпечними для пересування автотранспортом через постійні обстріли російськими окупантами.
"Патрульні поліцейські Харкова допомагають жителям міста на залізничному вокзалі, забезпечують правопорядок та охорону. Співробітники патрульної поліції щодня несуть службу на самому вокзалі та прилеглих до нього територіях. Вони допомагають людям перенести речі, зайти у вагони, транспортувати тих, хто має проблеми зі здоров'ям", – розповіли у поліції.