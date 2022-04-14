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З курсу зарубіжної літератури в Україні виключать російські твори

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14 квітня, 13:32
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Будуть глибоко переглянуті всі твори, які до цього часу були рекомендовані
Твори РФ переглянуть
Твори РФ переглянуть / Фото: Колаж: Сьогодні

Програми зарубіжної літератури у навчальних закладах на наявність російських авторів ретельно переглядатимуться фахівцями.

Про це сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлетт в ефірі національного телемарафону, пише Укрінформ.

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"Сьогодні в рамках підступної агресії, яку вчинила РФ будь-який наратив російської, будь-який наратив приналежності до чогось російського викликає внутрішнє обурення та агресію в українців. Тому що дуже багато загиблих, багато скалічених доль. Тому ми минулого тижня в рамках дисципліни "зарубіжна література" зібрали робочу групу фахівців, які чітко оцінять необхідність присутності творів російських авторів у рамках курсу російської літератури", – сказав Шкарлетт.

Він уточнив, що будуть глибоко переглянуті всі твори, які на той час були рекомендовані.

"І дуже критично поставимося до змісту цього предмета", – додав він.

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У Росії хочуть змусити вчити російську

Вивезених до Росії українських дітей вирішили навчити російській мові, створивши спецтабори Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко. Він опублікував відео, де депутат Держдуми говорить про необхідність влаштувати курси російської мови для насильно вивезених з території України дітей.

"Багато хлопців... не володіють російською мовою достатньо для освоєння нашої загальноосвітньої програми. У літній період профільним відомством будуть організовані курси, до цієї роботи будуть включені студенти, старшокласники, вожаті", – сказала вона.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що морські піхотинці із 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від російських військових записали відеозвернення. У ньому військові запевняють, що вони не залишили своїх позицій.

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Також ми інформували, що, за словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, за час блокади міста російськими військами загинули більше. 10 тисяч мирних мешканців.

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Гелікоптери
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ББМ 1968
ББМ
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Артилерія 366
Артилерія
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Засоби ППО 64
Засоби ППО
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РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
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БПЛА 134
БПЛА
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Катери 7
Катери
12
Транспорт 1437
Транспорт
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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
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Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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