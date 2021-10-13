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СЬОГОДНІ Новини України

З мінометів і гранатометів. На Донбасі окупанти 6 разів порушили "тишу"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 жовтня, 07:26
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Позиції українських захисників потрапили під обстріл
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 12 жовтня, бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли

  • У Зайцево позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.
  • Біля Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
  • У районі Кримського застосували станкові протитанкові гранатомети.
  • У напрямку Причепилівки зробили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Позиції українських захисників у Красногоровки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.
  • В сторону Мар'їнки відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7:00 ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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  • За 8 жовтня російські окупаційні війська 10 раз порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого мінських домовленостей озброєння.
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  • Більше сотні хв , 60 гранат і гранатометів: в Авдіївці знайшли схованку зі зброєю.

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