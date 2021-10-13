З мінометів і гранатометів. На Донбасі окупанти 6 разів порушили "тишу"

За минулу добу, 12 жовтня, бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння.
Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться в повідомленні.
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Де стріляли
- У Зайцево позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.
- Біля Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- У районі Кримського застосували станкові протитанкові гранатомети.
- У напрямку Причепилівки зробили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Позиції українських захисників у Красногоровки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.
- В сторону Мар'їнки відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.
Станом на 7:00 ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
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