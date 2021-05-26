З "Нафтогазу" пішла радниця Коболєва, яка допомогла відсудити у "Газпрому" майже 3 млрд дол

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Радниця звільненого з "Нафтогазу" Андрія Коболєва Олена Зеркаль теж залишила компанію і вже навіть забрала свою трудову книжку.

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Про це вона повідомила НВ.

Зеркаль прийшла в компанію у травні 2020 року і очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих справ "Нафтогазу" в суперечках з російським "Газпромом" і в справах проти Росії.

"Трудова книжка вже у мене на руках", – сказала вона.

Також Зеркаль зазначила, що зараз ситуація навколо "Північного потоку – 2" вкрай непроста. Вона нагадала, що багато років "Нафтогаз" об'єднував всіх, хто був готовий відстоювати інтереси України в цьому питанні і це дозволило отримати відстрочку запуску газопроводу більш ніж на рік і зберегло Україні майже 3 млрд доларів доходу від газотранспортної системи.

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"Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрите. При об'єднанні зусиль всіх міжнародних союзників і активному включенні президента, Україна може в певній мірі знизити свої потенційні втрати", – підкреслила Зеркаль.

Нагадаємо, що після звільнення Коболєва і призначення новим главою компанії Юрія Вітренка вся наглядова рада хотіла піти у відставку. Однак Кабмін і "Нафтогаз" змогли домовитися.