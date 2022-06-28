З полону РФ звільнили українських військових – названо кількість (фото, відео)

Це був 13-й обмін військовополоненими між Україною та Росією

Українських полонених повернули додому. Фото: колаж "Сьогодні"

З російського полону звільнили 17 українців, з них 2 офіцери та 14 солдатів. Так, обмін провели за формулою 17 на 15. Деякі українські захисники потребують лікування.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає ГУР МО України.

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Подробиці

Додому повернулися 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного.

П'ятеро звільнених – тяжко поранені. Вони потребують невідкладного лікування.

До речі, це був 13-й обмін військовополоненими між Україною та Росією.

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Українців звільнили з полону. Фото: УНІАН

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Захисники Маріуполя можуть повернутись в Україну найближчим часом

Уже найближчим часом захисники Маріуполя можуть повернутися в Україну. Однак поки що точної дати не відомо. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Зокрема, повинні повернутися ті, що тримали оборону на території заводу "Азовсталь". За словами Буданова, йдеться про поетапний обмін полоненими з Російською Федерацією.

Раніше ми розповідали, що Україна робить усе можливе на політичному рівні, щоб прискорити звільнення українських полонених. Проте це складний процес, над яким працює Головне управління розвідки Міністерства оборони України.