За їжу. З трудового рабства на агрофірмі звільнили 120 осіб

Безкоштовну робочу силу зловмисники шукали на вокзалах Києва, Дніпра і Одеси

Без документів і мобільного зв'язку ці люди змушені були працювати за їжу на фермі в Дніпропетровській області / Колаж "Сегодня"

Столичні правоохоронці звільнили з трудового рабства 120 людей, які під загрозою фізичної розправи довгий час безкоштовно працювали на агрофірмі в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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Слідство встановило, що учасники злочинної групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра і Одеси підшукували громадян з життєвими проблемами і які не мають постійного місця проживання. Зазначеним особам зловмисники пропонували роботу, пов'язану з вирощуванням та збиранням сільськогосподарської продукції, і обіцяли виплачувати зарплату від 3000 до 4000 грн в місяць, а також безкоштовне житло і триразове харчування.

Життя в рабстві

"Завербованих людей на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми у Дніпропетровській області, де розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання. Щодня робітників залучали до роботи у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а також у сезон на полях для збору урожаю. Працювати змушували по 12-16 годин на добу. Обіцяні грошові кошти потерпілі не отримували, а весь їх "заробіток" обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями", – повідомляє прес-служба прокуратури.

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За робочими постійно стежила охорона, яка контролювала підйом, відправлення на роботу, пересування людей по табору. Спроби покинути територію бараків, закінчувалися побиттям людей. Перед цим у постраждалих відбирали мобільні телефони і паспорти.

У таких бараках тримали десятки людей довгий час / Фото прес-служби Київської міської прокуратури

Обшуки

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8 вересня правоохоронці провели 18 обшуків, в тому числі за адресами агропідприємства, в будинках, де утримували людей, а також в автомобілях фігурантів. Вилучено чернетки, грошові кошти, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорти та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. П'ять фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих вербувальники і бригадири.

У таких бараках тримали десятки людей довгий час / Фото прес-служби Київської міської прокуратури

На момент обшуків на території агропідприємства в трудовому рабстві перебувало 120 людей, які зараз звільнені. 17 з них написали заяви в правоохоронні органи.

Практика