З України видворили Вахтанга Кіпіані (фото)

Поліцейські особисто проконтролювали, щоб бандит сів у літак і полетів в країну свого походження

Кримінальний авторитет Вахтанг (Вато) Кіпіані видворений з України, який потрапив під санкції РНБО. Правоохоронці супроводжували його прямо на літак.

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Про це повідомляє Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі в Facebook.

Він потрапив до списку санкцій як людина, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави і громадян. Тому його відправили в країну його походження, судячи з усього – в Грузію.

"442-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько "Вато Кіпіані" раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "ворів в законі", контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань", – йдеться у повідомленні.

Кіпіані не тільки примусово видворили з України, а й заборонили в'їзд в нашу країну.

Кіпіані супроводжують на літак. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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Вато Кіпіані у 2004 році був засуджений в Грузії за незаконне зберігання зброї, проте вже у 2008 році отримав умовно-дострокове звільнення за гарну поведінку (вчинок для злодія в законі неприпустимий). Примітно, що Кіпіані брав активну участь в обміні загиблими і військовополоненими в ході грузино-російської війни у 2008 році і тому був особисто знайомий з багатьма російськими генералами. Отримавши свободу, Кіпіані вже через пару років опинився замішаний у скандалі з організацією в Тбілісі незаконного тоталізатора під час Чемпіонату світу з футболу-2010. Кіпіані вже тоді проживав в Україні. Після того як власники підпільного тоталізатора були затримані в Грузії, Кіпіані оголосили в розшук. У 2011 році він навіть був затриманий в Москві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що всі підсанкційні "злодії у законі" залишили Україну, а з 111 кримінальних авторитетів залишилося менше 50.

У травні поліція затримала найвпливовіших "злодіїв у законі". Правоохоронці добралися і до їх так званого "общака". Понад три мільйони доларів готівкою, предмети мистецтва і коштовності – все це повинно було піти на потреби організованої злочинності в Україні.