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Через COVID-19 може випадати волосся – медики

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 13:29
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Випадіння волосся є зворотнім явищем хвороби і, як правило, повертається в норму самостійно
Перехворілі COVID-19 помітили у себе надмірне випадання волосся
Перехворілі COVID-19 помітили у себе надмірне випадання волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

У людей, котрі перехворілих на коронавірус, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, які на це впливають.

Про це пише Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

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Постковідне випадіння волосся

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі зазначають, що постковідне випадіння волосся є зворотним явищем хвороби і, як правило, повертається до норми самостійно.

Причини втрати волосся

Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадіння волосся:

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  • лихоманка — спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
  • стрес — провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;
  • препарати, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;
  • порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

Статистика коронавірусу

За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 2393 дитини та 884 медики.

Минулої доби госпіталізували 1889 осіб, зафіксували 305 летальних випадків, а одужали – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 572 417 осіб, а смертей – 103 255.

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Усього провели 19 113 493 ПЛР-тестування.

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