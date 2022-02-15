Через COVID-19 може випадати волосся – медики

У людей, котрі перехворілих на коронавірус, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, які на це впливають.
Про це пише Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Постковідне випадіння волосся
Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.
Далі по темі
Але лікарі зазначають, що постковідне випадіння волосся є зворотним явищем хвороби і, як правило, повертається до норми самостійно.
Причини втрати волосся
Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадіння волосся:
- лихоманка — спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
- стрес — провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;
- препарати, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;
- порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.
Статистика коронавірусу
За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 2393 дитини та 884 медики.
Минулої доби госпіталізували 1889 осіб, зафіксували 305 летальних випадків, а одужали – 23 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 572 417 осіб, а смертей – 103 255.
Усього провели 19 113 493 ПЛР-тестування.