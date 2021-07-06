Через "каблучний" скандал курсанткам поміняють взуття: у чому вони будуть марширувати

Міністр оборони зустрівся з дівчатами і навіть пропонував їм купити на ринку зручне взуття, а курсантки озвучили свої пропозиції

Дівчата марширують на підборах / Фото: Минобороны Украины

Після скандалу з туфлями на підборах дівчатам-курсанткам поміняють взуття для участі у військовому параді до Дня Незалежності. Туфлі все одно будуть з підборами, але вже з меншими. Про це розповіло "Сьогодні" високопоставлене джерело у Міноборони.

За його словами, міністр оборони Андрій Таран зустрівся з курсантками Військового інституту Київського нацуніверситету ім. Шевченка, яких готують до параду, і вислухав їхні побажання щодо взуття.

"По-перше, курсантки в один голос наполягли на тому, що хочуть йти тільки у парадній формі. По-друге, запропонували зменшити підбори, зробити їх більш зручними для марширування. Дійшло до того, що міністр запропонував курсанткам сходити на ринок, купити зручну пару взуття і показати представникам Міноборони, щоб останні виготовили за таким зразком взуття для параду. Заступнику міністра доручено розробити варіант зручного взуття. Раніше озвучена інформація про осінні черевики – цей варіант не буде використовуватися. Станом на сьогодні, на 6 липня, відомо, що будуть туфлі, але з меншими підборами (у туфель, що були, підбори заввишки 6,5 см)", – сказало нам джерело в Міноборони.

Реклама

Також з наших джерел стало відомо, що курсантки на параді пройдуть не "прусським" кроком, а новим "українським". Згідно з нормативами, ступня піднімається на 10-15 см, носок вперед.

Нагадаємо, днями до Верховної Ради міністру Тарану жінки-депутатки принесли туфлі на знак протесту проти знущання над дівчатами-військовослужбовцями. У Раді закликали терміново провести службове розслідування.

Кореспондент "Сьогодні" побував на репетиції, де курсантки удосконалюють майстерність марширування на підборах. Військові у подробицях розповіли нам про скандальні туфлі, а дівчата відповіли всім, хто критикував цю ініціативу.