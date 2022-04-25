На Заході та в Центрі затримуються поїзди: список

Через те, що військові РФ пошкодили залізничну інфраструктуру у центрі та на заході України, у тому числі тягові підстанції, у дорозі затримуються деякі поїзди.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Які поїзди затримуються і на скільки:
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- №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
- №96 Рахів – Київ (+1 год);
- №770 Кам'янець-Подільський – Київ (+1 год 10 хв);
- №50 Трускавець – Київ (+ 4 години);
- №56 Рахів – Київ (+ 3 години);
- №21 Харків – Трускавець (+ 3 години);
- №13 Солотвино – Київ (+ 2 години);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 години);
- №231 Дніпро – Львів (+ 3 години);
- №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
- №774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв);
- №722 Київ – Харків (+90 хв);
- №6093 Здолбунів – Львів (+1 год);
- №803 Рівне – Львів (+30 хв).
"Робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка та відновлюємо інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.
Росія за годину завдала ударів по п'яти ж/д станціям
Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є постраждалі.
"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. 25 квітня протягом години під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі з'ясовуємо. Буду інформувати", – повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.
Через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.