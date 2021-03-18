Через окупації Криму Росією НАТО розширить присутність у Чорному морі

Альянс буде інтенсивно проводити підготовку та навчання в регіоні, заявив Столтенберг

Росія використовує окупований Крим для нарощування військової потужності, тому НАТО продовжить розширювати свою присутність у Чорноморському регіоні, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

На прес-конференції в Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі Столтенберг розповів, що альянс продовжуватиме інтенсивно проводити свої тренування та навчання і збільшувати спільну ситуативну боєготовність, в тому числі в Чорноморському регіоні, маючи на увазі співпрацю з Грузією.

Водночас генсек альянсу підкреслив, що НАТО виступає за суверенітет і територіальну цілісність Грузії в рамках її визнаних на міжнародному рівні кордонів.

"Ми продовжуємо закликати Росію відмовитися від визнання Абхазії та Південної Осетії і вивести з цих регіонів свої війська", – вказав Столтенберг.

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Нагадаємо, кілька днів тому Військово-морські сили України провели навчання в Чорному морі з кораблями Постійної морської протимінної групи НАТО № 2 (SNMCMG2).

Також нагадаємо, що Єнс Столтенберг на зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигаль заявив: Чорноморський регіон являє стратегічну важливість для всіх членів і партнерів Альянсу.

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