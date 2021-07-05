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Через штам "Дельта" в Україні вводять нові правила в'їзду в країну

5 липня 2021 15:23

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

По поверненню з деяких країн українцям доведеться здавати експрес-тест на коронавірус або проходити двотижневу самоізоляцію

В Україні ввели нові правила в'їзду в країну через COVID-19. Фото: REUTERS / Remo Casilli

В Україні ввели нові правила в'їзду в країну через COVID-19. Фото: REUTERS / Remo Casilli

Через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта" в Україні вводять нові правила в'їзду в країну.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в Telegram.

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Тепер українцям необхідно буде здавати експрес-тест на коронавірус або проходити двотижневу самоізоляцію з додатком "Дій вдома" після повернення з таких країн:

  • Португалія;
  • Росія;
  • Велика Британія;
  • Індія.

Це пов'язано з тим, що в цих країнах фіксують найбільшу кількість випадків зараження новим штамом "Дельта". Також всім іноземцям, які приїжджають з цих країн, потрібно обов'язково здати експрес-тест.

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Також ми писали про те, що влади Львова ухвалила рішення посилити карантинні обмеження і збільшити кількість вакцинацій на тлі поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Раніше ми повідомляли, що більше двох мільйонів українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19. Також нагадаємо, в Києві відкрили міні-центри вакцинації.

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Всі подробиці в спецтемі Дельта-штам коронавірусу: що відомо

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