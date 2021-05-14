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Через загрозу нападу Росії СБУ зібралася під Кримом

14 травня, 17:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Херсоні зібралася велика кількість силовиків і чиновників держорганів за дорученням президента Зеленського

/ Фото: СБУ

У Херсоні СБУ разом з іншими силовими структурами та органами влади провели оперативно-штабний збір за дорученням президента Володимира Зеленського, на якому розглянули варіанти реагування на загрозу російського вторгнення.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

У заході брали участь представники РНБО, ЗСУ, Держприкордонслужби, кримської прокуратури, Нацполіціі, Держбюро розслідувань, відділення Фонду держмайна, Державних фіскальної, міграційної, споживчої служб, Укртрансбезпеки, представництва президента в АР Крим та інші.

Насамперед силовики перевірили готовність України до практичних дій у разі нападу Росії вглиб материкової України. Учасники збору відпрацювали механізми взаємодії органів державної влади.

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy
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На нараді звернули увагу на протидію наростаючим терористичним загрозам, розвідувально-підривній активності у прикордонних районах Криму.

На випадок кризових ситуацій в окупованому Криму, чиновники і силовики розглянули варіанти застосування спеціальних економічних та інших санкцій стосовно людей і компаній, причетних до фінансування терористичної діяльності і сприяння окупантам на півострові. Також обговорили формування доказової бази про злочини агресора.

Оперативно-штабної збір пройшов на виконання директивних доручень президента Володимира Зеленського.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія збільшила кількість кібератак на Україну. В СБУ вважають, що ситуація у кіберсфері вимагає всебічного підходу до попередження атак, інакше будуть серйозні наслідки.

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