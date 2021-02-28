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З зими в тропіки: з 1 березня українці можуть літати на Кариби без віз

28 лютого, 13:38

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Гренада і інші карибські курорти скасували візи для туристів з України

Всупереч триваючій пандемії коронавірусу, з 1 березня українці зможуть відвідувати ряд островів у Карибському морі без необхідності попередньо оформляти візу.

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Про це 28 лютого повідомив в своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Читайте також: На Кариби тепер простіше: Україна запустила безвіз із екзотичної країною

Глава МЗС уточнив, що мова йде про:

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Також Кулеба нагадав, що з 1 березня українські туристи зможуть відвідувати Грузію. Як ми вже писали, для в'їзду до країни знадобиться надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше аніж за 72 години. Крім того, третього дня після прибуття мандрівникам доведеться здати повторний COVID-тест за свій рахунок.

Нагадаємо, що Україна посідає 41 місце в міжнародному рейтингу паспортів – зараз українці можуть не оформляти візи для поїздок в 130 країн світу. Це на дві більше, аніж минулого року.

А про те, коли українські громадяни зможуть знову скористатися безвізовим в'їздом до країн Євросоюзу, дивіться у відеосюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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туризм Гренада Грузія мандри Кариби українці за кордоном Карибські острови

Джерело: Сьогодні

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