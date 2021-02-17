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Позбутися кайданів переживань: Фонд Ахметова допоміг дівчинці пережити жахи війни

17 лютого, 18:00

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

2014 року снаряди вибухали біля будинку Марії Петрусенко з Сєверодонецька

Через збройний конфлікт на Донбасі психологічних травм зазнала кожна п'ята дитина. Це – наслідки війни, які одразу не помітні. Прояви таких розладів можуть виникнути і за кілька років після перенесених потрясінь. Чому дітям війни вкрай необхідна підтримка?

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Ростислав Сисоєв.

Однокласники вважають Марію Петрусенко з Сєверодонецька Луганської області справжньою YouTube-зіркою. Її огляди у соцмережі набирають сотні переглядів. Дівчинка розповідає, як мирне життя її родини перекреслила війна.

Матір дівчинки – Наталія Петрусенко – розповідає, як поруч з їхнім будинком розривалися снаряди, вибухи лунали майже цілодобово. Жити в таких умовах було неможливо:

"У будинок, в якому жили мої батьки, було попадання, і моїм друзям в передмісті було влучання в їхній приватний будинок. 2014 року ми були змушені покинути місто. На жаль, залишатися тут було геть небезпечно".

У розпал бойових дій Маші було вісім років. Її молодшому брату – лише рік. Поїхавши з рідного міста, мати намагалася захистити малечу від обстрілів та жахливих спогадів.

"Дітям не місце на війні, в будь-якому разі. Жодна війна не повинна торкатися дітей. Я сподіваюся, що у дітей це все залишиться в далекій пам'яті і вони просто все це з часом забудуть", – каже Наталія.

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Психологічну допомогу дітям надає Фонд Ріната Ахметова. За роки збройного конфлікту, вкрай важливу підтримку отримали майже 40 тисяч хлопчиків і дівчаток. У межах проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" курс реабілітації пройшли близько 4500 дітей. Серед них і Марія Петрусенко із Сєвєродонецька.

Директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова розповідає, що цей проєкт допомагає хлопчикам і дівчаткам з Донбасу позбутися кайданів переживань, панічних атак, страху виходити з дому і гучних звуків.

Психологи допомагають їм назавжди звільнитися від наслідків душевних травм, щоб у майбутньому вони не переросли в неврози і психосоматичні захворювання. Окрім важливої роботи з психологами, учасникам надають унікальні навички, які допоможуть реалізувати творчі починання.

"Я хочу сказати величезне спасибі Рінату Ахметову. Нам розповідали, які навички нам знадобляться в майбутньому", – розповідає Марія Петрусенко.

Саме в межах проєкту Марія зняла відео зі спогадами. Цей ролик вибрали кращим та подарували переможниці конкурсу, організованого Фондом Ріната Ахметова, сучасне відеообладнання. Тепер дівчинка може розвиватися в новому напрямі, адже у неї є хороша техніка.

Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, що Вікторія Олійник із Сєвєродонецька також отримала важливу підтримку від психологів Фонду Ріната Ахметова.

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Сєвєродонецьк психологічна допомога Фонд Ріната Ахметова допомога дітям Ринат Ахметов - детям

Джерело: Сьогодні

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