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Побиття журналіста після акції "Нацкорпусу": нападникам повідомили про підозру

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
15 серпня, 21:18
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Поліція повідомила про підозру двом жителям Львова, які 14 серпня побили фотокореспондента "Букв" Кужельного після акції протесту
Молодики заявили, що "отримали неправдиву інформацію" про постраждалого / Фото: колаж "Сьогодні"
Молодики заявили, що "отримали неправдиву інформацію" про постраждалого / Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція Києва повідомила про підозру двом чоловікам, які, напали на фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного після акції "Зупинимо капітуляцію". Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

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Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Нападниками виявилися жителі Львова, 2001 і 2004 років народження, які були учасниками акції.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство стосовно журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі з процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у вчиненні злочину. Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжного заходу.

Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у побитті журналіста.

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У поліції зазначили, що вибачення підозрюваних перед побитим, не звільняє їх від відповідальності.

"Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення", – заявили в поліції.

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