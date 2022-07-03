Зміна комендантської години на Донеччині, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 3 липня

По всій території України вже протягом 5 місяців запроваджено комендантську годину, а "Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення.

На Донеччині змінили час комендантської години, а "Укрзалізниця" опублікувала новий графік поїзда. Колаж "Сьогодні"

Ситуація на Донеччині залишається напруженою. Втім, там вирішили скоротити тривалість комендантської години. Крім того, 3 липня у західних, а також Вінницьких областях очікуються грози зі шквалами вітру.

Звільненим із полону українцям відновлять виплати

Звільненим із полону українцям поновлять виплати. Крім цього, гроші зможуть отримати і ті, хто досі перебуває у неволі.

Реклама

Так, Мінреінтеграції планує відновити роботу міжвідомчої комісії з виплат політв'язням. Після цього будуть відновлені виплати звільненим із полону українцям та тим, хто ще перебуває у неволі.

Отримати допомогу зможуть:

Українці, позбавлені волі внаслідок злочинних дій агресора;

Сім'ї українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну чи професійну діяльність таких осіб.

Також повідомляється про те, яку суму зможуть отримати українці. Полонені, які вже звільнені з неволі або ще позбавлені волі, щодо яких уряд ухвалить позитивне рішення, зможуть отримати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.

Реклама

На Донеччині змінили час комендантської години

Ситуація у Донецькій області залишається напруженою . Втім, там вирішили скоротити тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

З понеділка, 4 липня, він діятиме з 22:00 до 04:00.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаски діятимуть з 22:00 до 04:00, – написав він.

Також Кириленко закликає всіх відповідально ставитись до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.

Реклама

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 3 липня

АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний поїзд з Покровська до Львова.

Евакуаційний поїзд на 3 липня:

• 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

До того ж, інші потяги можуть затримуватись через обстріл у певних регіонах.

В Україні оголосили штормове попередження

У неділю, 3 липня, у західних, а також Вінницьких областях очікуються грози зі шквалами вітру.

"3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - повідомляє ДСНС.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.