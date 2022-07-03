Зміна комендантської години на Донеччині, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 3 липня

Ситуація на Донеччині залишається напруженою. Втім, там вирішили скоротити тривалість комендантської години. Крім того, 3 липня у західних, а також Вінницьких областях очікуються грози зі шквалами вітру.
Звільненим із полону українцям відновлять виплати
Звільненим із полону українцям поновлять виплати. Крім цього, гроші зможуть отримати і ті, хто досі перебуває у неволі.
Так, Мінреінтеграції планує відновити роботу міжвідомчої комісії з виплат політв'язням. Після цього будуть відновлені виплати звільненим із полону українцям та тим, хто ще перебуває у неволі.
Отримати допомогу зможуть:
- Українці, позбавлені волі внаслідок злочинних дій агресора;
- Сім'ї українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну чи професійну діяльність таких осіб.
Також повідомляється про те, яку суму зможуть отримати українці. Полонені, які вже звільнені з неволі або ще позбавлені волі, щодо яких уряд ухвалить позитивне рішення, зможуть отримати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.
На Донеччині змінили час комендантської години
Ситуація у Донецькій області залишається напруженою . Втім, там вирішили скоротити тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
З понеділка, 4 липня, він діятиме з 22:00 до 04:00.
"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаски діятимуть з 22:00 до 04:00, – написав він.
Також Кириленко закликає всіх відповідально ставитись до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 3 липня
АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний поїзд з Покровська до Львова.
Евакуаційний поїзд на 3 липня:
- • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.
В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.
До того ж, інші потяги можуть затримуватись через обстріл у певних регіонах.
В Україні оголосили штормове попередження
У неділю, 3 липня, у західних, а також Вінницьких областях очікуються грози зі шквалами вітру.
"3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - повідомляє ДСНС.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.