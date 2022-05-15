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Зміна комендантської години, єдиний евакуаційний поїзд та інші важливі події 15 травня

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15 травня, 06:00
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З 15 травня міняється час комендантської години у Києві та області, а "Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення із зон бойових дій
У Києві та області змінюється час комендантської години, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Києві та області змінюється час комендантської години, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, з 15 травня, змінюється час комендантської години у Києві та області. Крім того, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенну зустріч у Берліні.

З 15 травня міняється час комендантської години у Києві та області

У Києві та області змінюється час комендантської години – триватиме з 23:00 до 05:00.

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Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

Тобто з неділі, 15 травня, комендантська година починатиметься годину пізніше і триватиме з 23:00 до 05:00. Мер також повідомив, що з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше. Метрополітен – з 06:00 до 22:00. Наземний громадський транспорт – з 06.00 до 22.30.

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенну зустріч у Берліні

У Берліні 14-15 травня відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу, на якій глави МЗС НАТО обговорять ситуацію навколо України та перспективу вступу до альянсу Фінляндії та Швеції.

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Замість генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга, який заразився коронавірусною інфекцією, головуватиме на міністерській нараді його заступник Мірча Джоане, повідомила штаб-квартира організації в Брюсселі в оновленому варіанті програми.

На цю зустріч запрошено міністрів закордонних справ Фінляндії та Швеції. Столтенберг написав у твіттері, що обговорив підготовку наради з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Зі столиці на Західну Україну курсуватиме додатковий поїзд

Укрзалізниця призначила додатковий рейс на один із найпопулярніших напрямків. Про це пише прес-служба національного перевізника.

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13, 15 та 17 травня поїзд відправлятиметься з Києва о 23:01 та прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня із зупинками до Мукачевого о 12:50 та до Батьова о 13:23.

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