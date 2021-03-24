"Поки не опублікувала відео, ніхто не поворухнувся" – колишній чоловік рік бив жінку з Кременчука, а поліція не втручалася

Ольга Плохотниченко розповіла "Сьогодні", як і навіщо зважилася опублікувати відео, що наробило шуму в соціальних мережах

Стали відомі нові подробиці нашумілої історії з побиттям мами двох дітей в Кременчуці Полтавської області. Протягом півтора року колишній цивільний чоловік навідувався до Ольги Плохотниченко та її дітей. Бив її і вимагав, щоб "вона його домагалася". А потім просив пробачення. Ніхто не переймався хронічним домашнім насильством, поки жінка не зважилася "винести сміття з хати". Нещодавно вона опублікувала відео в Instagram, на якому "колишній" її б'є – а діти кричать: "Татусю, не треба".

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Як з'ясував "Сьогодні", в Полтавській поліції вже рік знають про ситуацію. Отримували по 2-3 заяви в день. Тепер кажуть, всі заяви зареєстровані. Однак проблема за рік так і не була вирішена. "Сьогодні" вдалося поспілкуватися з Ольгою Плохотниченко і дізнатися її точку зору на ситуацію.

Відео в соцмережах викликало бурю емоцій, але не всі повірили

"Зараз я відкрито прошу захисту. Всі говорять чекати рішення суду. Опіка, поліція. Я боюся з сином виходити з квартири! З ним знаходиться молодший син! – написала автор повідомлення. – Людина півтора року знущалася наді мною. Над дітьми психологічно. Він бив мене багато разів при дітях. Він не жив з нами. Ніхто не заважав йому жити, як він хотів. Він зробив благородний вчинок, як твердив – дав нам житло, будинок".

Відео 35-річної Ольги Плохотниченко викликало шквал обурення в соцмережах. Серед сотень тих, що прокоментували подію, є навіть такі, які вимагають влаштувати самосуд над домашнім тираном. Але є й інша думка. Деякі коментатори називають Ольгу актрисою, а ситуацію надуманою. Ми розшукали жінку і поспілкувалися з нею. Плачучи, Ольга поділилася новими подробицями.

У коментарі "Сьогодні" Ольга Плохотниченко розповіла, що з чоловіком, відео з яким вона виклала в Instagram, вони ніколи не жили в офіційному шлюбі. Але стосунки у них тривають уже 7 років. Спочатку все було добре. Але півтора року тому колишній цивільний чоловік зустрів іншу жінку і пішов з дому. Однак періодично повертався.

"Півтора року тому мій чоловік знайшов собі іншу жінку. Після цього перестав жити з нами, періодично приходячи до дітей. При цьому ображав і принижував мене, обзивав істеричкою. Вперше він побив мене у березні минулого року, потім у травні. Потім просив вибачення у мене, просив помиритися заради дітей. Рік тому я вперше написала заяву в поліцію, але тоді побоїв не знімала".

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Ольга розповідає: якось цивільний чоловік кинув її на підлогу і почав бити. Вона зважилася написати заяву в поліцію. Пізніше стало відомо – колишній чоловік теж писав заяви.

"Також знаю, що цивільний чоловік звертався і до міської влади, стверджуючи, що я забрала у нього дітей", – сказала нам Ольга Плохотниченко.

При цьому Ольга додає, що дуже любила в минулому свого цивільного чоловіка. Тому мовчала так довго. Він іноді повторював, що чи вдасться повернути відносини – це залежить тільки від неї. Говорив, "добивайся мене". І в водночас побиття повторювалися.

"Було таке, що в мороз -10 виставив з дому, потім змінив замки", – говорить вона. І розповідає про побої: "Синяків не залишалося, але волосся вирване – це було. По всьому дому валялися".

Чоловік тепер теж отримує погрози

Ольга сподівається, що привернула увагу громадськості опублікованим відео. Вона розраховує, що ситуація, яка здавалася безпросвітною, почне змінюватися.

"Сьогодні чоловік мені сказав, що ситуація загострилася настільки, що йому шлють погрози. Але я не могла вчинити інакше. Поки я не опублікувала відео, на якому чоловік мене б'є, ніхто палець об палець не вдарив. Ми щойно, 24 березня, були в органах опіки. Я подала позов до суду, який повинен вирішити, з ким залишити дітей. Хочу, щоб діти були зі мною. Я не хочу випрошувати години для побачення з дітьми. Старший син зараз зі мною, молодший – з ним".

Також Ольга каже, що характер чоловіка в якийсь момент змінився. За її словами, коли вони тільки познайомилися, він був хорошою, доброю людиною.

"Після того, як я опублікувала відео, вийшло відносно нормально поспілкуватися з ним. Єдиний раз за півтора року".

Поліція отримувала по 2-3 заяви в день, але так і не втрутилася

У поліції Кременчука нам повідомили, що про ситуацію в родині їм добре відомо. Поліція просто потонула в заявах від обох сторін. це підтвердила пресофіцер Кременчуцького управління поліції Анна Власенко.

"Заяв дуже багато. Практично по 2-3 заяви щодня, в тому числі і про нанесення тілесних ушкоджень. Від другої сторони конфлікту також є кілька зустрічних заяв, які стосуються ситуації з дітьми. Зараз судом ще не визначено, з ким мають бути діти, тому у батька і матері рівні права", – уточнила Ганна Власенко.

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Відкритим залишається питання, чому поліція так і не розібралася в сімейному конфлікті, з урахуванням того, що перша заява, за словами Ольги Плохотниченко, було написана ще рік тому.

"Як сім'я, вони то сходилися, то розходилися. У цих двох людей – цивільно-правові відносини, – зазначає пресофіцер, підкреслюючи, що оприлюдненому запису близько року. – Ті ж звернення, які надійшли до нас – зареєстровані в законному порядку, проводяться перевірки. До роботи з цими людьми залучена служба у справах дітей, поліцейські. Ситуація знаходиться у нас на контролі і за всіма фактами звернень проводяться перевірки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні планують посилити покарання за домашнє насильство. Також повідомлялося, що за даними Мінсоцполітики, кожна п'ята українка була жертвою домашнього насильства. Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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