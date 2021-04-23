Допомога зі Сходу: чи зможе Ізраїль втихомирити Кремль – думка експертів

Ізраїльський прем'єр дійсно може виступити посередником між Україною і Росією. Тим паче, що зараз у наших країн хороші відносини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Журналісти "Сьогодні" спробували зрозуміти, чи вдасться політику вдихнути життя в переговорний процес.

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Сьогодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що ізраїльський прем'єр може стати посередником у переговорах Києва і Москви. Втім, у пресслужбі Нетаньягу цю інформацію поки не коментують. А в Офісі президента "Сьогодні" відповіли:

"Якщо говорити конкретно про Ізраїль, то можна підкреслити їхнє абсолютно досконале розуміння ситуації, абсолютно справедливу оцінку мотивів усіх сторін, а також приватне тепле ставлення до України. Адже Ізраїль – це щирий і дуже проактивний наш партнер. Ба більше, сам прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу завжди глибоко в українській темі і має хороші відносини як з президентом України, так і з главою Росії. Точно є величезним плюсом в такій делікатній сфері як переговори по війні/миру", – заявили в ОП.

У переговорах зацікавлений також сам Нетаньягу

23 березня в Ізраїлі відбулися дострокові парламентські вибори, на яких перемогла партія "Лікуд" Біньяміна Нетаньягу. І тепер країну чекають складні переговори для формування коаліції. Якщо компроміс не буде досягнутий, Ізраїль муситиме провести вже п'яті дострокові парламентські вибори за останні два роки.

"Нетаньягу залишається при владі, але не має абсолютної більшості в Кнесеті і не може сформувати коаліцію. Думаю, прем'єру Ізраїлю не завадило б продемонструвати свою дипломатичну ефективність. І він може спробувати це зробити", – вважає політолог Володимир Фесенко.

Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський теж вважає, що рішення залучити досвідченого дипломата Нетаньягу до переговорів між Росією та Україною – вдале рішення. Ймовірно, саме цій темі був присвячений нещодавній візит до Ізраїлю глави ОП Андрія Єрмака.

"В Ізраїлі живе близько півмільйона українців, які представляють собою велику електоральну групу. До всього, що відбувається в Україні, в Ізраїлі ставляться з великою увагою", – говорить Долинський.

Експерт уточнює, що десятки тисяч ізраїльтян регулярно відвідують Україну – "до карантину щодня здійснювалися 4-5 авіарейсів між країнами". Крім того, наші держави співпрацюють у сфері боротьби з тероризмом, а також в гуманітарних питаннях.

Чудес чекати не варто

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Раніше відносини Ізраїлю і України складалися не найкраще. Зокрема, українська сторона не підтримала Ізраїль в Радбезі ООН по ряду важливих для нього питань.

в 2016 році проголосувала за резолюцію, яка засуджує будівництво єврейських поселень на окупованих територіях, включаючи Східний Єрусалим.

в 2017-му разом з іншими членами Радбезу Україна відмовилася підтримати ініціативу США про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

в 2018 році посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що шокований рішенням Львівської обласної ради проголосити 2019-й роком Степана Бандери.

в 2019 році Київ не погодився визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, як пропонував Вашингтон.

в 2020 році посол Ізраїлю засудив рішення перейменувати Тернопільський міський стадіон на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Після приходу до влади Володимира Зеленського ситуація змінилася – відносини на рівні глав держав значно покращилися. Ба більше, незабаром після інавгурації українського лідера Нетаньягу вперше за 20 років прилетів в Україну.

"Це була історична зустріч. Перший за довгі роки візит ізраїльського лідера на українську землю. Дуже радий знайомству з Біньяміном Нетаньягу, в якому я відчув надійного партнера і друга України. Нам є чому вчитися один у одного. Ізраїль для нас завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю і берегти життя своїх бійців, своїх громадян. Але справа не тільки в прикладі", – написав тоді Зеленський.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Ізраїль дійсно може виступити посередником між Україною і Росією. Тим паче, що зараз у наших країн хороші відносини.

"У Ізраїлю набагато менше загальних економічних інтересів з Росією, ніж, наприклад, у Німеччині. Не секрет, що остання, як і РФ, зацікавлена в закінченні будівництва "Північного потоку-2", – зазначає експерт.

Водночас Фесенко підкреслює, що чекати чудес від входження в переговорний процес ізраїльського лідера не варто. За словами політолога, зараз основна проблема полягає не в тому, хто виступає в ролі посередника, а в тому, що Путін не бажає йти на жодні взаємоприйнятні компроміси.

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