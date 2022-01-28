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Відомий благодійний фонд допоміг дитині з Харкова, яка страждає на тяжку хворобу (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 02:05
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Хлопчику поставили діагноз муковісцидоз два роки тому

Змушений приймати ліки частіше, ніж їжу. 4-річний Кирило із Харкова страждає від підступного захворювання, яке вражає печінку, шлунок та легені. Нещодавно — чергове загострення, а грошей на лікування у батьків майже не залишилось. Що врятувало дитину?

Страшний діагноз

Маленький Кирило цінує кожну мить щасливого дитинства. Адже проміжки між прийняттям ліків стають усе коротшими.

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"Коли ми в більш-менш в стабільному стані, звичайно, тоді він як звичайна дитина гуляє на вулиці, бігає, радіє. А так коли загострення — у нас стаціонари", — розповідає мати Кирила Юлія Титаренко.

Діагноз муковісцидоз йому поставили два роки тому. Це генетичне захворювання, яке вражає життєво важливі органи. У хлопчика страждають шлунок, печінка та легені.

"Печінка працює за рахунок препарату, підшлункова працює за рахунок препарату, легені дихають за рахунок препарату", — каже мати Кирила Юлія Титаренко.

В Україні нараховують близько тисячі таких хворих, але реальна кількість може бути у сотні разів більшою. Все тому, що муковісцидоз важко діагностувати. У Кирила генетичну недугу шукали два роки.

"Кожен місяць ходили здавали аналізи, дивилися нас, проблеми були з кишківником. Постійно роздутий животик, біль. Тоді, коли вже нам поставили діагноз у два роки, вже почалося лікування", — розповідає мати Кирила Юлія Титаренко.

Чергове загострення

Нещодавно було чергове загострення, яке вражає легені. В органах дихання накопичується шкідлива рідина.

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"Якщо слиз десь там сидить глибоко, в цій слизі розмножується інфекція, яка потім загострюється", — каже мати Кирила Юлія Титаренко.

Зупинити інфекцію можна. Кирилові потрібен тримісячний курс дорогого лікування.

"На цей момент допомогли друзі та родичі, ми зібрали 20 тисяч гривень. Це навіть не вистачає на один місяць інгаляційних процедур", — зауважила мати Кирила.

Допомога Фонду Ріната Ахметова

Юлія Титаренко звернулася до благодійної організації. Життєво важливу допомогу надав Фонд Ріната Ахметова.

"Це три місяці інгаляційних процедур. І Фонд Рінат Ахметов нам купив ці препарати. Спасибі йому величезне, це такий подарунок", — каже Юлія Титаренко.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов — Дітям", важливу підтримку надали п’ятьом мільйонам хлопчиків і дівчаток. Загалом за шістнадцять років роботи фонд допоміг вижити восьми мільйонам людей.

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