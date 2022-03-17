Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Відомий музикант і агент РФ: що відомо про зрадника, який здав Луцький аеродром окупантам

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 21:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ілля Сметанін вже потрапляв у поле зору українських правоохоронців
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Зрадником, який "здав" російським окупантам Луцький військовий аеродром, виявився відомий у місті музикант – скрипаль Ілля Сметанін. За його наведенням 24 лютого військові РФ обстріляли аеродром ракетами, а 11 березня – вдарили повторно.

Як повідомляє місцеве видання "Високий замок", Ілля – з сім’ї музикантів, виріс у Луцьку в мікрорайоні, колись заселеному радянськими військовими. Ілля вихвалявся, що його дід був ракетником, а мама мріяла стати льотчицею. Сам Сметанін обрав музичний фах – навчався у Львівській консерваторії і став скрипалем, працював в оркестрі "Кантабіле" Волинської обласної філармонії.

Реклама

Також Ілля захоплювався літаками. 2010 року Ілля Сметанін став одним із засновників організації ОВАЛ (Організація волинських авіалюбителів). Насправді ж був одним із інформаторів, які зливали ворогу всю інформацію про волинську авіацію – і військову, і цивільну. Надавав відомості про діяльність клубів, аеродромів, полігонів, навіть авіамодельного гуртка для дітей. Гордився, що збирає інформацію про війська протиповітряної оборони і ракетні війська стратегічного призначення.

Реклама

Зрадник вже потрапляв у поле зору СБУ

Як повідомляє Район.in.ua, Ілля Сметанін раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

У травні 2018 року Сметанін став фігурантом гучного скандалу: у компанії з іншими луцькими симпатиками СРСР їздив на "Форум переможців" у Брянськ Російської Федерації.

Тоді СБУ відкривала кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Реклама

Ще одна історія, до якої причетний Сметанін – затримання у Луцьку в березні 2020 року агента російської розвідки, що "зливав" інформацію про Луцький аеродром.

Тоді на кордоні з Польщею у Волинській області СБУ затримала чоловіка, який намагався вивезти пакет даних про Луцький аеродром. Він не заперечував свою провину, а відразу зізнався, що мав доставити інформацію ворогу.

З вилучених документів було зрозуміло, що Росія готувала диверсію та бомбовий удар. У паперах детально розписаний маршрут для диверсійної групи, яка мала атакувати склад із боєприпасами, та позначки цілей із коментарями, якими зазвичай направляють бомбардувальників.

Затриманий – Віталій Синельников, льотчик, який служив у Луцьку до 2004 року, був одним із найкращих штурманів-бомбардувальників.

За інформацію видання, затриманий був також Ілля Сметанін, причому його знімали зі сцени прямо під час концерту. Але співучасть тоді довести не змогли, і Сметанін пішов у справі Синельникова свідком.

Сметанін попросив пробачення в українського народу

Після затримання Ілля Сметанін попросив вибачення в українців за зраду і співпрацю з ворогом. Наводимо текст його зізнання повністю:

"Я познайомився з офіцером Збройних сил Російської Федерації у 2010 році через соцмережі. Він намагався в мене вивідати інформацію про діяльність Луцького військового аеродрому 204-ї бригади тактичної авіації.

У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві на московському Міжнародному авіаційно-космічному салоні МАКС, де він повідомив мені, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував на інтернет-сторінці інформацію з відеофіксацією і фотофіксацією польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. Цю інформацію ця людина забирала з цієї інтернет-сторінки.

В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому, намагався зв'язатися з військовослужбовцем бригади, щоб дізнатись, що сталось і куди вони летять. Після обстрілу Луцького військового аеродрому я зв'язався з офіцером Збройних сил Російської Федерації і він повідомив мені, що удар відбувся виключно по Луцькому військовому аеродрому як стратегічному об'єкту, і в найближчий час, поки ударів по Луцьку більше не планується.

Подальші вказівки я мав отримувати додатково. Свою провину визнаю і прошу вибачення в українського народу".

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти