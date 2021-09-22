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До дощу і холоду додасться вітер – синоптики попередили про зміни погоди 22 вересня

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 вересня, 07:36
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22 вересня в Україні не варто чекати гарної погоди – цього дня краще одягатися тепліше і носити з собою парасольку
Погода не балує українців
Погода не балує українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у середу, 22 вересня, буде прохолодно і дощитиме. Опади прогнозуються практично у всіх областях країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, сухо сьогодні буде тільки в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях, в інших регіонах – невеликий дощ. До дощу додасться ще й сильний вітер, тож на вулиці буде не дуже приємно.

22 вересня в Україні буде прохолодно. Скріншот

В середньому температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів, найтепліше буде на півдні – 12-14 градусів. У столиці цього дня прогнозують 7-9 градусів тепла.

У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

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