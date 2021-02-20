До імунізації готові: 7 регіонів України отримають вакцину першими

Після надходження вакцини від коронавірусу до України одні регіони отримають її першими, а інші – другими.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"Організаційно ми готові до прибуття будь-якого типу та кількості вакцин", – запевнив він.

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Ляшко провів з регіональними координаторами Міністерства охорони здоров'я селекторну нараду, на якій було узгоджено план внутрішньо обласної логістики вакцин.

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Першого ж дня препарати доправлять у 7 регіонів:

Житомирську область; Київську область; Чернігівську область; Черкаську область; Полтавську область; Вінницьку область; Київ.

Всі інші області отримають вакцину наступного дня, запевняє головний санлікар. Він також уточнив, що розвозитимуть ліки на 11 машинах водночас.

Нагадаємо, що національна кампанія з вакцинації населення України мала початися цього тижня, але її перенесли з 15 лютого на початок наступного тижня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив це "труднощами логістичного та бюрократичного характеру".

У його відомстві обіцяють почати імунізацію українців наступного ж дня, коли вакцину привезуть до країни. Вводитимуть українцям препарат AstraZeneca.

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