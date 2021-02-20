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До імунізації готові: 7 регіонів України отримають вакцину першими

20 лютого, 15:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Розвозитимуть ліки на 11 машинах водночас

Після надходження вакцини від коронавірусу до України одні регіони отримають її першими, а інші – другими.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"Організаційно ми готові до прибуття будь-якого типу та кількості вакцин", – запевнив він.

Читайте також: Першою Україна отримає вакцину від коронавірусу AstraZeneca – Степанов

Ляшко провів з регіональними координаторами Міністерства охорони здоров'я селекторну нараду, на якій було узгоджено план внутрішньо обласної логістики вакцин.

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Першого ж дня препарати доправлять у 7 регіонів:

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  1. Житомирську область;
  2. Київську область;
  3. Чернігівську область;
  4. Черкаську область;
  5. Полтавську область;
  6. Вінницьку область;
  7. Київ.

Всі інші області отримають вакцину наступного дня, запевняє головний санлікар. Він також уточнив, що розвозитимуть ліки на 11 машинах водночас.

Нагадаємо, що національна кампанія з вакцинації населення України мала початися цього тижня, але її перенесли з 15 лютого на початок наступного тижня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив це "труднощами логістичного та бюрократичного характеру".

У його відомстві обіцяють почати імунізацію українців наступного ж дня, коли вакцину привезуть до країни. Вводитимуть українцям препарат AstraZeneca.

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вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко

Джерело: Сьогодні

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