До імунізації готові: 7 регіонів України отримають вакцину першими

Після надходження вакцини від коронавірусу до України одні регіони отримають її першими, а інші – другими.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
"Організаційно ми готові до прибуття будь-якого типу та кількості вакцин", – запевнив він.
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Ляшко провів з регіональними координаторами Міністерства охорони здоров'я селекторну нараду, на якій було узгоджено план внутрішньо обласної логістики вакцин.
Першого ж дня препарати доправлять у 7 регіонів:
- Житомирську область;
- Київську область;
- Чернігівську область;
- Черкаську область;
- Полтавську область;
- Вінницьку область;
- Київ.
Всі інші області отримають вакцину наступного дня, запевняє головний санлікар. Він також уточнив, що розвозитимуть ліки на 11 машинах водночас.
Нагадаємо, що національна кампанія з вакцинації населення України мала початися цього тижня, але її перенесли з 15 лютого на початок наступного тижня.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив це "труднощами логістичного та бюрократичного характеру".
У його відомстві обіцяють почати імунізацію українців наступного ж дня, коли вакцину привезуть до країни. Вводитимуть українцям препарат AstraZeneca.
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