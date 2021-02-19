"До нас іде потепління": синоптик розповіла, де чекати плюсову температуру

Ночі ще будуть дуже холодні, місцями до 15 градусів морозу, а ось вдень все різко зміниться

Сьогоднішні морозизміняться вже завтра плюсовою температурою в декількох областях. Ще досить холодно буде хіба що вночі. В суботу і неділю опади не очікуються.

Реклама

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"До нас іде потепління! Важко в це повірити після 20-27 градусів морозу минулої ночі", – написала вона.

Потепління

У суботу в західних областях і в південній частині України вдень 1-5 градусів тепла, на Закарпатті до +7.

Реклама

На решті території протягом дня 0-5 градусів морозу, у північних і північно-східних областях місцями до -8 (карта). У неділю практично скрізь буде або близько нуля, або з "плюсами".

Найближча ніч ще боляче поморозить, а в ніч на неділю – помірний мороз.

У Києві найближчої ночі ще мороз 13-15 градусів, але вже завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0-2 градусів морозу. Надалі потепління у Києві посилиться, дивіться діаграму:

Реклама

Практично без снігу

Сніг пройде в ніч на суботу на заході України і місцями на південному заході. На решті території – без опадів, антициклон буде домінувати.

Вдень у суботу та неділю в Україні – без опадів.

У Києві 20-21 лютого серйозні опади навряд чи варто очікувати.

Як повідомляли новини "Сьогодні", найближчими днями в Україні різко зміниться погода – йде потепління. По суті, п'ятниця стане останнім по-справжньому зимовим днем, тому що вже з вихідних повернеться плюсова температура.

Відео: Сьогодні

Реклама

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну. За його словами, сніг буде ще і в березні, а до Великодня – температурні гойдалки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама