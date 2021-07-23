До викрадення Чауса причетні держструктури України – генпрокурор Молдови

Фото: колаж "Сьогодні"

До викрадення українського екс судді Миколи Чауса причетні держструктури України. Про це повідомив генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло під час заяви про завершення розслідування у резонансній справі, передають видання Unimedia і Еvz.ro.

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"В основному ми завершили розслідування тут, в Республіці Молдова. Ми направили декілька запитів про встановлення в Україні судово-позовної прохання і чекаємо відповідей. Наше завдання – ідентифікувати людей, які приїхали з України і провели відповідні операції тут, в Молдові", – сказав генпрокурор.

Він також зазначив, що правоохоронці Молдови визначили людей з спецструктур України, які брали участь у викраденні колишнього судді.

Напередодні Слідчий комітет парламенту Молдови звернувся до Верховної Ради України на рахунок організації зустрічі для обговорення розслідування зникнення екс-судді Миколи Чауса.

Адвокат екс-судді Олександр Вишневий повідомив журналістам, що його та інших захисників Чауса запросили для участі в засіданні в двосторонньому міжпарламентському молдавсько-українському форматі, щоб отримати інформацію про розслідування викрадення екс-судді правоохоронними органами України.

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"У комісії (Парламентська комісія в Молдові – ред.) відзначили, що не мають ніякої інформації з цього приводу, оскільки українська сторона не реагує на запити з боку представників влади та правоохоронних органів Молдови", – заявив Вишневий.

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"Така реакція, за їхнім твердженням, перешкоджає встановленню всіх фігурантів кримінальної справи. А мова йде не тільки про виконавців, а й про замовників злочину, встановленні їх місцезнаходження", – додав адвокат.

Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці відбулося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і був оголошений в міжнародний розшук .

В свою чергу в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.

У травні поточного року Микола Чаус, який ховається в Молдові, записав відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.