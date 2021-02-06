Під будівлі двох українських телеканалів прийшли активісти (фото, відео)

У суботу, 6 лютого, активісти прийшли до будівель двох телеканалів – "Інтер" і "НАШ". Вони вимагають звільнення співробітників і закриття каналів.

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Про це повідомляє Pavlovsky News.

Організаторами акції є кілька громадських організацій. Серед них: "Основа майбутнього" (колишня "С14"), "Правий сектор" і Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Сокіл".

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На фото і відео з місця видно, що біля телеканалу "НАШ" встановили кілька аудіоколонок.

У той же час Патрульна поліція Києва вже попередила киян про можливе ускладнення руху транспорту в напрямку вулиці Глибочицької через проведення масової акції.

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Раніше ми повідомляли, що затриманий під час протестів ветеран війни Олексій Середюк вимагає припинення діяльності телеканалу "НАШ". І в разі, якщо до нього наблизяться поліцейські, Олексій погрожував стрибнути з вікна.

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