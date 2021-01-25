Кабмін хоче повернути адаптивний карантин: що це значить і які будуть обмеження?

25 січня в Україні закінчився "зимовий" локдаун. Тепер у всіх регіонах діють обмеження "помаранчевої" зони, але незабаром уряд може ввести повноцінний адаптивний карантин.
Ми розповідаємо все, що потрібно знати про заборони і обмеження на сьогодні.
Які обмеження діють зараз?
Зараз у всіх регіонах країни діють обмеження "помаранчевої" зони – дозволена робота кінотеатрів, ресторанів, барів, магазинів, торгових центрів тощо. Однак є і свої умови. Ось головні з них:
- в театрах і кінотеатрах кількість глядачів не може перевищувати 50% місць;
- на концертах, спортивних і релігійних заходах можуть збиратися максимум 20 осіб
- не можна здійснювати перевезення пасажирів кількістю більше, ніж кількість місць для сидіння;
- заборонено проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
- надання послуг громадського харчування можливо лише з 07:00 до 22:00 (крім доставки і замовлень на винос);
- на кожного відвідувача спортзалу повинно бути виділено не менше 20 кв.м;
- проводити навчальний процес можна в групах не більше 20 людей;
- якщо в дитсадку або в школі хворіє половина дітей і педагогів, заклади відвідувати не можна.
Що буде далі?
На заміну нинішнім обмеженням уряд хоче ввести адаптивний карантин з розподілом регіонів на зони.
"Протягом тижня ми проаналізуємо ситуацію, в тому числі в розрізі регіонів, де і яка епідеміологічна ситуація. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину", – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Хто куди потрапить?
Якщо новий карантин буде схожий на той, який діяв з серпня минулого року, то регіони будуть розділяти на зони за наступним принципом:
"Зелена" зона – населені пункти і регіони, де немає сплеску захворюваності на COVID-19, а завантаженість ліжок в лікарнях не перевищує 5%.
"Жовта" зона – населені пункти і регіони, де п'ять днів поспіль зростають показники захворюваності, а завантаженість ліжок – від 5 до 50%, не рахуючи дитячих та пологові відділення.
"Помаранчева" зона – населені пункти і регіони, де завантаженість лікарняних ліжок складе від 50 до 75%, не рахуючи дитячих та пологових відділень.
"Червона" зона – населені пункти і регіони, де зареєстровано понад 320 COVID-хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів, а завантаженість ліжок перевищує 75%, не рахуючи дитячих та пологових відділень.
Що буде заборонено?
"Зелена" зона
- в громадських будівлях та транспорті можна перебувати тільки в масках або респіраторах;
- проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 кв.м.;
- робота кінотеатрів із заповненою не більше 50%;
- число пасажирів в громадському транспорті обмежена кількістю місць для сидіння;
- навчальні установи можуть працювати тільки в разі, якщо на самоізоляції через COVID-19 знаходиться менше 50% дітей або персоналу;
- забороняється робота нічних клубів та інших розважальних закладів.
"Жовта" зона
До обмежень "зеленої" зони додається:
- заборона на відвідування закладів соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку (крім тих, що надають кризові послуги).
"Помаранчева" зона
В регіоні з таким рівнем епідеміологічної небезпеки заборонено:
- робота закладів з розміщення людей (хостели, турбази тощо), крім готелів;
- робота розважальних закладів та ресторанів в нічний час (з 22:00 до 7:00);
- планові госпіталізації в лікарнях;
- робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
- масові заходи можна проводити тільки за умови, що на кожну людину припадає 20 кв.м. площі і з участю не більше 100 осіб;
- плюс всі обмеження "жовтої" та "зеленої" зон.
"Червона" зона
У цій карантинній зоні забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування освітніх установ;
- відвідування установ сфери культури, кінотеатрів;
- діяльність торгових центрів, кафе і ресторанів;
- відвідування закладів торговельного та побутового обслуговування;
- плюс всі перераховані вище обмеження.
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