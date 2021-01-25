Кабмін хоче повернути адаптивний карантин: що це значить і які будуть обмеження?

25 січня в Україні закінчився "зимовий" локдаун. Тепер у всіх регіонах діють обмеження "помаранчевої" зони, але незабаром уряд може ввести повноцінний адаптивний карантин.

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Ми розповідаємо все, що потрібно знати про заборони і обмеження на сьогодні.

Які обмеження діють зараз?

Зараз у всіх регіонах країни діють обмеження "помаранчевої" зони – дозволена робота кінотеатрів, ресторанів, барів, магазинів, торгових центрів тощо. Однак є і свої умови. Ось головні з них:

в театрах і кінотеатрах кількість глядачів не може перевищувати 50% місць;

на концертах, спортивних і релігійних заходах можуть збиратися максимум 20 осіб

не можна здійснювати перевезення пасажирів кількістю більше, ніж кількість місць для сидіння;

заборонено проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

надання послуг громадського харчування можливо лише з 07:00 до 22:00 (крім доставки і замовлень на винос);

на кожного відвідувача спортзалу повинно бути виділено не менше 20 кв.м;

проводити навчальний процес можна в групах не більше 20 людей;

якщо в дитсадку або в школі хворіє половина дітей і педагогів, заклади відвідувати не можна.

Що буде далі?

На заміну нинішнім обмеженням уряд хоче ввести адаптивний карантин з розподілом регіонів на зони.

"Протягом тижня ми проаналізуємо ситуацію, в тому числі в розрізі регіонів, де і яка епідеміологічна ситуація. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину", – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Хто куди потрапить?

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Якщо новий карантин буде схожий на той, який діяв з серпня минулого року, то регіони будуть розділяти на зони за наступним принципом:

"Зелена" зона – населені пункти і регіони, де немає сплеску захворюваності на COVID-19, а завантаженість ліжок в лікарнях не перевищує 5%.

"Жовта" зона – населені пункти і регіони, де п'ять днів поспіль зростають показники захворюваності, а завантаженість ліжок – від 5 до 50%, не рахуючи дитячих та пологові відділення.

"Помаранчева" зона – населені пункти і регіони, де завантаженість лікарняних ліжок складе від 50 до 75%, не рахуючи дитячих та пологових відділень.

"Червона" зона – населені пункти і регіони, де зареєстровано понад 320 COVID-хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів, а завантаженість ліжок перевищує 75%, не рахуючи дитячих та пологових відділень.

Що буде заборонено?

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"Зелена" зона

в громадських будівлях та транспорті можна перебувати тільки в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 кв.м.;

робота кінотеатрів із заповненою не більше 50%;

число пасажирів в громадському транспорті обмежена кількістю місць для сидіння;

навчальні установи можуть працювати тільки в разі, якщо на самоізоляції через COVID-19 знаходиться менше 50% дітей або персоналу;

забороняється робота нічних клубів та інших розважальних закладів.

"Жовта" зона

До обмежень "зеленої" зони додається:

заборона на відвідування закладів соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку (крім тих, що надають кризові послуги).

"Помаранчева" зона

В регіоні з таким рівнем епідеміологічної небезпеки заборонено:

робота закладів з розміщення людей (хостели, турбази тощо), крім готелів;

робота розважальних закладів та ресторанів в нічний час (з 22:00 до 7:00);

планові госпіталізації в лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

масові заходи можна проводити тільки за умови, що на кожну людину припадає 20 кв.м. площі і з участю не більше 100 осіб;

плюс всі обмеження "жовтої" та "зеленої" зон.

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"Червона" зона

У цій карантинній зоні забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування освітніх установ;

відвідування установ сфери культури, кінотеатрів;

діяльність торгових центрів, кафе і ресторанів;

відвідування закладів торговельного та побутового обслуговування;

плюс всі перераховані вище обмеження.

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