Кабмін направить 2,7 мільярда доларів МВФ на соцвиплати

Гроші МВФ – не кредит, а безповоротна допомога

Денис Шмигаль: Гроші МВФ допоможуть підтримати українську економіку. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України планує направити на соціальні виплати отримані від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярда доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у четвер, 26 серпня.

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"23 серпня ми отримали 2,7 млрд доларів від МВФ. Це не кредит, а безповоротна допомога", – нагадав він.

"Ці кошти будуть сприяти макроекономічної стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення", – додав прем'єр.

Також він зазначив, що отримання цих коштів не вплине на виконання Україною діючої програми МВФ Stand-By.

Варто відзначити, що останній транш від МВФ Україна отримала минулого літа. У зв'язку з цим влада планує переговори про продовження програми МВФ stand-by на півроку.

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Раніше МВФ виділив на відновлення глобальної економіки 650 мільярдів доларів. Україна входить до числа країн-одержувачів – Києву виділили 2,7 млрд доларів на боротьбу з кризою.

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