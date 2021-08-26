Кабмін направить 2,7 мільярда доларів МВФ на соцвиплати

Кабінет міністрів України планує направити на соціальні виплати отримані від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярда доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у четвер, 26 серпня.
"23 серпня ми отримали 2,7 млрд доларів від МВФ. Це не кредит, а безповоротна допомога", – нагадав він.
"Ці кошти будуть сприяти макроекономічної стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення", – додав прем'єр.
Також він зазначив, що отримання цих коштів не вплине на виконання Україною діючої програми МВФ Stand-By.
Варто відзначити, що останній транш від МВФ Україна отримала минулого літа. У зв'язку з цим влада планує переговори про продовження програми МВФ stand-by на півроку.
Раніше МВФ виділив на відновлення глобальної економіки 650 мільярдів доларів. Україна входить до числа країн-одержувачів – Києву виділили 2,7 млрд доларів на боротьбу з кризою.
Нагадаємо:
- Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті . Отже, обсяг валютних "запасів" країни за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів – 1 липня в резервах Нацбанку знаходилося 28,36 млрд доларів . Однак з початку року обсяг резервів зменшився на 150 млн доларів.
- Питання наповнення валютних резервів загостриться до осені, адже у вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом. Пізніше стало відомо про рішення МВФ – виділити Києву 2,7 млрд доларів. З огляду на все вищезазначені нюанси, багато аналітиків припускають, що Україна в 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by.