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Кабмін – не указ: на Буковині депутат влаштував гучну гулянку в ресторані (відео)

9 березня, 22:03

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Місцевий чиновник Юрій Сорощук вирішив, що карантин – це не привід скасовувати вечірку

У той час як Кабінет міністрів посилює карантин для областей, де зафіксовано "червоний" рівень епіднебезпеки, пов'язаної з поширенням COVID-19, деякі депутати ігнорують заборони уряду і влаштовують гучні вечірки з танцями.

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Про це повідомляє видання "Чернівецький промінь".

Так, на Буковині, попри жорсткі карантинні обмеження та заборону роботи закладів громадського харчування місцевий чиновник, представник партії "Єдина альтернатива" Юрій Сорощук, взяв участь у гучному святкуванні і став героєм відео з запальними танцями, яке поширили в мережі.

Як пише видання, Сорощук є депутатом Глибоцької селищної ради від партії "Єдина альтернатива", а також начальником Глибоцького виробничого управління житлово-комунального господарства.

Гості заходу вели пряму трансляцію з ресторану в Facebook, зібравши десятки лайків. При цьому про соціальну дистанцію в 1,5-2 метри не було й мови.

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Журналісти спробували дізнатися версію у головного комунальника селища стосовно його участі в гучному святкуванні в ресторані.

"Не буду коментувати це", – сказав він і кинув трубку.

Нагадаємо, в Чернівцях лікарні для пацієнтів з COVID-19 заповнені на 90%. У місті шукають нові місця для розміщення хворих.

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Також повідомлялося, що з 23 лютого в Чернівцях був посилений карантин – там закривали університети, школи, дитсадки та позашкільні гуртки. Окрім того, в області обмежили роботу закладів харчування. Вони зможуть працювати тільки до 20:00.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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депутати посадовці карантин танці вечірка буковина червона зона

Джерело: Сьогодні

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