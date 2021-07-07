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Кабмін схвалив список санкцій проти Білорусі

7 липня 2021 14:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Остаточно список мають затвердити на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО)

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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"Кабмін погодив план застосування санкцій проти діячів режиму Лукашенка, які раніше затвердили рішенням РНБО", – пише він.

Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Обмеження пропонується ввести стосовно білоруських фізосіб на три роки.

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Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

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Відзначимо, що введення українських санкцій пояснюється порушеннями прав людини в Білорусі, репресіями і насильницьким придушенням мирних протестів, застосуванням тортур, а також незаконними затриманнями, зокрема громадян України.

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Нагадаємо, Україна ввела санкції проти десяти осіб, причетних до контрабанди. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки.

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Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб. Двоє з них виявилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.

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